Аналитики проекта «Если быть точным», запущенного благотворительным фондом «Нужна помощь», представили исследование* экологических показателей в России за 2021 год. Рассказываем, что можно узнать о Краснодарском крае из официальных отчётов и статистики.

Почему это важно? 4,3 млн случаев заболеваний связано с качеством окружающей среды по данным Роспотребнадзора. Всемирная организация здоровья связывает каждую четвёртую смерть на Земле и каждую шестую в России с экологическими проблемами. Треть из них обусловлена загрязнением воздуха.

Исследование включает анализ состояния воздуха, воды, почв, обращения с отходами, трат на защиту окружающей среды, наличия охраняемых природных зон.

«Поскольку «Если быть точным» — проект, посвященный социальным проблемам, в первую очередь мы сосредоточились на влиянии экологии на жизнь человека. Мы выделили набор факторов, которые значительно влияют на качество жизни в регионах России и волнуют людей; которые можно оценить по регулярно обновляемым открытым данным», — объяснили авторы исследования.

Все регионы объединили в группы по уровню загрязнения окружающей среды: от наиболее благополучных (A) до наиболее неблагополучных (E). Краснодарский край занял срединную позицию рейтинга, его маркируют буквой C. Среди 85 изученных субъектов (без ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) 11 оказались в классе самых неблагоприятных для жизни: Ростовская и Астраханские области, Москва, Красноярский и Забайкальский край, Бурятия, Хакасия и др. А вот соседствующая с Краснодарским краем республика Адыгея вошла в пятёрку лучших.

Воздух. Росприроднадзор ведёт регулярный мониторинг атмосферы только в трёх городах региона: Краснодаре, Сочи и Новороссийске. По данным наблюдений 2021 года 40% городского населения живёт в условиях высокого и очень высокого загрязнения, хотя несколько лет до этого показатель считали нулевым.

Читать по теме:

Почему тонны кубанского риса пахнут дымом и что делать со смогом в Краснодаре?

Вода. В 2021 году в водоёмы попало 672 млн куб. метров неочищенных сточных вод — на 153 млн больше, чем годом ранее. 7,7% поверхности водных объектов отнесли к «грязным» и «экстремально грязным». В 2020 году их было 20,5%.

Читать по теме:

В Волгограде возбудили уголовные дела после аварии на канализации, из-за которой 200 тыс. жителей на пять суток остались без воды и отопления.

«Называемся «Прогрессом», но он до нас ещё не дошёл». Репортаж из краснодарского посёлка, где уже три месяца нет горячей воды и до сих пор нет отопления.

Почва. Единственные результаты, которые попали в категорию неблагополучных. 14% от всей площади региона хронически загрязнены промышленными токсичными веществами. Данные взяли из монографии Института глобального климата и экологии за 2019 год, более свежих нет.

В том же году Росгидромет сообщил о деградации земель: в идеале площадь здоровой и продуктивной почвы, необходимой для экосистемы, должна не меняться вообще или расти. В Краснодарском крае в хорошем состоянии оставалось лишь около 35% земель , поэтому учёные говорили о деградации и опустынивании. Это классическая проблема южных регионов — лидерами по негативным изменениям стали Ростовская и Волгоградская области, республика Крым.

Читать по теме:

В Сочи через суд пытаются изъять у предпринимателей 538 га земли, где выращивают чай и травы для косметики.

В 2016 году на Кубани самолёт вылил химикаты на частные дома, огороды и фруктовые сады местных жителей погибли.

Отходы. С 2019 по 2021 год почти в два раза выросло количество твёрдых коммунальных отходов на душу населения. Тогда на среднего жителя Краснодарского края приходилось 173 кг мусора в год или 14,4 кг в месяц. Теперь — 322 кг в год или 26,8 кг в месяц (по России — 304 кг). Естественно, общее количество отходов тоже выросло: с 974 тыс. тонн до 1 млн 829 тыс. тонн. В основном они попадают на свалки и полигоны.

Кстати, незаконные свалки стали обнаруживать гораздо чаще: в 2020 году их было 35, в 2021 — 118 штук. Для сравнения: ни одной не нашли в Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе, по 4 в Кабардино-Балкарии и Мордовии, больше всего в Башкортастане — 1 тыс. 822, и в Челябинской области — 1 тыс. 38.

Читать по теме:

Покончил с собой председатель инициативной группы по закрытию свалки в станице Полтавской. Ранее ему выписали штраф в 32 млн рублей.

Экоактивисты предложили обратиться к губернатору Краснодарского края, чтобы решить мусорную проблему в Сочи.

Финансы и охрана. С 2014 года в регионе колебалось количество охраняемых природных территорий: 377 в начале периода, 365 в 2020 году, 407 в 2021-м. Число федеральных не менялось (их семь), число региональных уменьшилось с 370 до 347, а вот местные непрерывно росли — с 0 до 53 штук, сейчас их площадь занимает около 1 тыс. га. Существенно выросла площадь региональных зон — 337 тыс. га в 2014, провисание до 244 тыс. га в 2019, 485 тыс. га в 2020 годах.

Аналитики представили график денежных расходов на защиту окружающей среды с 2014 по 2020 год. Несмотря на инфляцию, сумма выросла не намного: с 11 млн 255 тыс. до 13 млн 597 тыс. рублей.

Читать по теме:

В Краснодарском крае создадут три новые особо охраняемые территории

Краснодарский край купит 4 тыс. контейнеров для раздельного сбора за 71 млн рублей. Спросили, как это будет работать.

* — Рассмотреть все инфографики, найти ссылки на источники информации и прочитать аналитический отчёт можно на сайте проекта «Если быть точным». Авторы принимают комментарии и предложения по электронной почте nuzhna@tochno.st.