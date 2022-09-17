«Требуем закрыть!» В станице Полтавской прошел народный сход против мусорного полигона

17 сентября в станице Полтавской Краснодарского края прошло собрание жителей и местной власти по поводу закрытия мусорного полигона. Юга.ру поговорили с активистами

Утром в станице Полтавской на центральной площади собрались жители и активисты, которые выступают за закрытие мусорного полигона.

На прошлой неделе жители перекрыли дорогу мусоровозам. Так они пытались заставить местные власти их услышать и закрыть полигон. По информации Юга.ру, полицейские составили административные материалы в отношении семи человек.

После этого глава Красноармейского района Юрий Васин сообщил в своем телеграме, что 7 сентября администрация района подала в Арбитражный суд края иск о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской.

Активисты попросили показать иск, который глава подал в суд. Но документы им так и не предоставили. Сегодня об этом спросили главу района на народном сходе.

«Особого результата от схода мы не получили. У нас ощущение, что все разговоры про суд — это формальность. Иска мы так и не увидели. Сегодня сказали главе разорвать договор аренды на земельный участок, где расположен мусорный полигон. Это бы решило проблему. Тогда компания просто не смогла бы эксплуатировать этот участок. Глава ответил, что в понедельник будет консультироваться с юристами. Будем ждать ответа от него», — рассказала председатель общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева.

Ситуацию с судом прокомментировал глава Красноармейского района. Он подтвердил, что администрация рассматривает вариант разорвать договор аренды на земельный участок.

«10 октября в Арбитражном суде Краснодарского края состоится рассмотрение дела. Однако, зная о серьёзности сложившейся ситуации поручил юристам проработать вопрос расторжения договора в одностороннем порядке. Понимаю опасение жителей, касающиеся строительства новых объектов на мусорном полигоне, и уверяю, что никаких новых разрешений в этом направлении администрация выдавать не планирует», — уточнил глава Красноармейского района Юрий Васин.

На видео, которое выложили в соцсети активисты, главу района и других выступающих чиновников перебивают, кричат: «Требуем закрыть!» Против мусорного полигона жители борются несколько лет. О своей ситуации они писали и в администрацию президента. На сходе кандидат в депутаты ЗСК говорил о давлении на активистов.

«Мне ежедневно поступают звонки от инициативной группы, которая борется против свалки. Люди рассказыват о том, что на них оказывают давление. Мы сейчас подали в прокуратуру, также заявление в ФСБ края. Мы должны двигаться в правовом поле. Когда мне звонят и говорят: «мы не можем выйти из дома, блокпосты стоят». Что это такое? Мы работаем в правовом поле, никто не нарушает закон», — выступил на сходе Роман Поливода.

К участку, на котором расположена свалка, примыкают земли сельхозназначения. А по границе участка проходит оросительный канал, связанный с Азовским морем. Вода из этих каналов поступает в рисовые чеки.

На проблему обратила внимание глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В своем телеграме она написала, что ведомство следит за свалкой и неоднократно проводило там проверки.