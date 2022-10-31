«Плаваем в дерьме». В Волгограде возбудили уголовные дела после аварии на канализации

Рассказываем, что известно о крупной аварии на канализационном коллекторе в Волгограде

Как сообщили в «Концессиях водоснабжения» Волгограда, в ночь на 28 октября в городе обрушился свод бетонного канала для канализационного коллектора. Из-за этого пострадала труба диаметром 120 см, вторая нить трубопровода в порядке. И канал, и коллектор проложили более 50 лет назад.

Всю ночь специалисты устраняли аварию, но из-за большого объёма стоков закончить работы не смогли. Потребителей пришлось оставить без водоснабжения. «Восстановительные мероприятия осложняются большой глубиной залегания магистрали. Работы на насыпном грунте требуют особой осторожности», — объяснили в мэрии. В субботу администрация объявила режим ЧС муниципального характера в двух пострадавших районах. «Концессии водоснабжения» модернизируют коммунальную инфраструктуру Волгограда, привлекая частные инвестиции и негосударственные пенсионные фонды. Компания отвечает за муниципальные сети водоснабжения и водоотведения. Областная прокуратура сразу начала проверку и заявила, что без горячей и холодной воды находятся социальные объекты, 17 тыс. частных и 1 тыс. 100 многоквартирных домов в Ворошиловском и Советском районах. Во многих домах также нет отопления.

«При строительстве коллектора были нарушены все регламенты и требования. Теперь мы видим итог этой безалаберности — разлив нечистот на огромной площади и 200 тыс. человек, несколько суток сидящих без тепла, воды и канализации. Природа таких ошибок не прощает. А мы не прощаем виновных в её загрязнении» Светлана Радионова, глава Росприроднадзора

Прокурор Волгограда обязал мэра Владимира Марченко и гендиректора «Концессий» Сергея Сивоконя наладить мониторинг системы водоотведения, своевременное обслуживание и ремонт коллектора. Юга.ру связались с жительницей Ворошиловского района, студенткой Дианой Батыровой. В её многоквартирном доме отключили всю воду и отопление. «Плаваем в дерьме, — начинает собеседница. — Утром [29 октября] я собралась и уехала, санузлом [с момента аварии] почти не пользовалась. В первый день у меня вода была чуть-чуть, хотя обещали отключить и некоторые писали, что уже отключили. Сейчас [днём 31 октября] заехала за парочкой вещей, в санузле ужасно воняет, как в общественном туалете . У меня там вонять нечему, это от соседей — не представляю, каково им. У меня, слава богу, есть возможность собраться и уехать, но у людей, которые её не имеют, наверное, сдают нервы: они не могут помыть руки, поддержать общую гигиену, приготовить еду», — рассказала девушка. 31 октября по инициативе прокуратуры возбудили два уголовных дела: о ненадлежащем выполнении работ и небезопасных услугах (ч. 1 ст. 238 УК РФ и о загрязнении Волги сточными водами (ч. 1 ст. 250 УК РФ ). Максимальное наказание по этим статьям составляет до двух лет лишения свободы и до трёх месяцев ареста. Расследование уголовных дел контролирует прокурор области Денис Костенко.

«Все в шоке. Это центр города, красивый новый парк, который достраивали при мне, а я тут всего пятый год живу. Буквально за пару дней спускалась в парк по лестнице, которую смыло. Грустно, что частично его затопило, что произошло загрязнение воды в Волге. Под нами по реке куча городов — не очень-то приятно залить их стоками» Диана Батырова, жительница Волгограда

В городе работает оперштаб, для граждан запустили горячую линию и организовали подвоз воды на нескольких десятках автомобилей. «Замечаю, что в магазинах нет бутилированной воды . В первый же день вечером на подъезде висели бумажки: «У нас произошла авария, в связи с этим будет подвоз воды по такому-то адресу. Я туда не ходила, не знаю. В пабликах люди писали, что не подвозили воду, хотя ждали несколько часов. В субботу утром прямо рядом с моим домом стоял водовоз, очереди не было. Прямо навстречу мне шёл сосед с двумя баклажками воды», — описывает местная жительница. Инцидент произошёл на склоне поймы реки Царицы со стороны Ворошиловского района. 30 октября на время восстановительных работ остановили движение по двум улицам. Как пишет «Ъ», при аварии канализационные стоки залили Нулевую продольную магистраль и сквер в районе поймы Царицы. Кроме того, последствия усугубил сильный дождь, забивший ливнёвки. Он продолжает идти и в понедельник.

«Волгоград столкнулся с одной из самых масштабных за последнее десятилетие техногенных аварий. Серьёзные сложности создает отсутствие проектно-сметной документации на коллектор, который был построен полвека назад, документы не соответствуют действительности. Выяснилось, что вместо бетонного коллектора стоки шли по металлической трубе, которая не предназначена для таких целей. За долгие годы она превратилась в труху и разрушилась при подвижке размокшего от дождей грунта» Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Глава региона также поручил проверить все коллекторы Волгограда на соответствие требованиям: «За сутки нам удалось найти аварийный отрезок и разработать порядок действий. Задача номер один — подключить по резервной схеме канализационный коллектор и обеспечить подачу воды до конца суток 31 октября. Таких [аварийных] участков у нас с вами может быть не один, поэтому необходимо с помощью спецтехники обследовать [их] и понять, какие проблемы существуют». «С дядей в частном доме живут его жена, его мать и ребёнок маленький, приболевший, с диареей — вообще кошмар, я не знаю, как им существовать сейчас, когда даже смывать нечем . Подруга живёт в Советском районе. Вчера у неё было отопление, но не было воды. У меня нет ни того, ни другого. Я ходила сейчас недалеко от места, где всё случилось, в воздухе не пахнет. На мосту стоит много людей в форме военных и полицейских», — так Батырова описывает обстановку в городе в понедельник. Судя по видео с Астраханского моста над залитым сквером, внешнее затопление почти устранили.