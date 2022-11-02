Экоактивисты предложили обратиться к губернатору Краснодарского края, чтобы решить мусорную проблему в Сочи

Активисты предлагают бороться с несвоевременным вывозом мусора в Сочи, чтобы он не попадал с дождевой водой в Чёрное море

Движение «ЭКА» составило пример обращения к губернатору Вениамину Кондратьеву и инструкцию по его отправке.

«В Сочи не вывозят вовремя мусор с контейнерных площадок. Это приводит к экологическому бедствию. Несколько раз в сезон в Сочи и его пригородах случаются тропические ливни. Мощные потоки воды сносят мусор в море — шины, старую технику, обычный бытовой мусор», — заявляют авторы.

Напомним, в июне на пляжи Сочи к берегу моря приплыли горы мусора. Местные жители отметили, что такое случается после шторма. Мусор в море могут принести и впадающие реки — например, горная Псахе протекает через густонаселённый район, прежде чем впасть в Чёрное море в районе Мамайка.

В 2021 году дорожники потребовали у мэрии Сочи решить проблемы со стихийными свалками на остановках: в плотно застроенном районе не хватало площадок для сбора мусора. Чиновники игнорировали обращения и заявляли о невозможности поставить дополнительные контейнеры.

В июле прошлого года из-за ливней реки вышли из берегов, после этого с пляжей Сочи вывезли 3 тыс. тонн отходов. А в августе активисты обнаружили большую незаконную свалку в 300 метрах от моря.