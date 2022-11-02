Экоактивисты предложили обратиться к губернатору Краснодарского края, чтобы решить мусорную проблему в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Активисты предлагают бороться с несвоевременным вывозом мусора в Сочи, чтобы он не попадал с дождевой водой в Чёрное море

Движение «ЭКА» составило пример обращения к губернатору Вениамину Кондратьеву и инструкцию по его отправке. 

«В Сочи не вывозят вовремя мусор с контейнерных площадок. Это приводит к экологическому бедствию. Несколько раз в сезон в Сочи и его пригородах случаются тропические ливни. Мощные потоки воды сносят мусор в море — шины, старую технику, обычный бытовой мусор», — заявляют авторы. 

Напомним, в июне на пляжи Сочи к берегу моря приплыли горы мусора. Местные жители отметили, что такое случается после шторма. Мусор в море могут принести и впадающие реки — например, горная Псахе протекает через густонаселённый район, прежде чем впасть в Чёрное море в районе Мамайка. 

В 2021 году дорожники потребовали у мэрии Сочи решить проблемы со стихийными свалками на остановках: в плотно застроенном районе не хватало площадок для сбора мусора. Чиновники игнорировали обращения и заявляли о невозможности поставить дополнительные контейнеры. 

В июле прошлого года из-за ливней реки вышли из берегов, после этого с пляжей Сочи вывезли 3 тыс. тонн отходов. А в августе активисты обнаружили большую незаконную свалку в 300 метрах от моря. 

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Обращение к губернатору можно написать своими словами. Подробную инструкцию ищите на сайте. Примерный текст может выглядеть так:

«Уважаемый Вениамин Иванович! Я отдыхал(а) в Сочи с 3 по 10 августа мне было неприятно видеть мусор на улицах, переполненные урны и навалы отходов у контейнерных площадок. Это делает город непривлекательным для туризма, я задумываюсь о выборе другого места отдыха в следующем году. Согласно пункту 4.4.10.6. раздела 4 «Правил благоустройства», утвержденных городским собранием Сочи 29 ноября 2021 года, площадки для сбора ТКО необходимо содержать без переполнения и загрязнения территории. Требую принудить ответственных лиц привести состояние улиц в надлежащее санитарное состояние. О принятых мерах прошу сообщить по электронной почте».

Как писали Юга.ру, Белореченский мусорный полигон решили ликвидировать в 2021 году. Он принимал более 580 тыс. отходов в год, больше половины из них накапливалось в Сочи. Постоянную альтернативу переполненной свалке в крае не нашли. Зато в городе-курорте планируют построить мусоросжигающий завод.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Краснодарский край одним из самых загрязнённых из-за проблемы с вывозом отходов.

ЖКХ Мусор Сочи ТБО Черное море Экология

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