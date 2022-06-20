В Краснодарском крае создадут три новые особо охраняемые территории

Охранный статус в будущем получат десять природных территорий. О работе по созданию новых ООПТ рассказали в администрации Краснодарского края. При этом три из них этот статус получат уже в ближайшее время. Где конкретно располагаются эти территории, не сообщили. Известно, что находятся они в Геленджике, Отрадненском районе и Сочи.

«Заключили госконтракты по созданию еще трех особо охраняемых природных территорий в Сочи, Геленджике и Отрадненском районе. Их общая площадь составляет около 7,6 тысяч га», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.