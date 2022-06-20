В Краснодарском крае создадут три новые особо охраняемые территории
20 июня стало известно, что новые ООПТ появятся в Сочи, Геленджике, Отрадненском районе
Охранный статус в будущем получат десять природных территорий. О работе по созданию новых ООПТ рассказали в администрации Краснодарского края. При этом три из них этот статус получат уже в ближайшее время. Где конкретно располагаются эти территории, не сообщили. Известно, что находятся они в Геленджике, Отрадненском районе и Сочи.
«Заключили госконтракты по созданию еще трех особо охраняемых природных территорий в Сочи, Геленджике и Отрадненском районе. Их общая площадь составляет около 7,6 тысяч га», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.
Система особо охраняемых природных территорий в Краснодарском крае уже включает 418 ООПТ площадью более 940 тыс. га, из которых 7 федерального, 350 регионального и 61 местного значения.
В Краснодарском крае находится часть одной из самых больших охраняемых природных территорий на Кавказе. Это Кавказский биосферный заповедник. В регионе расположен и первый национальный парк в стране — Сочинский национальный парк. К охраняемым зонам федерального значения относится заповедник «Утриш» в Анапе.
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