Краснодарский край закупит контейнеры для раздельного сбора мусора на 70 млн рублей
Кубань из федерального бюджета получит более 70 млн рублей на закупку контейнеров для мусора
В рамках национального проекта «Экология» 45 регионам России выделили 1,5 млрд рублей. Краснодарский край получит субсидию в размере 70,8 млн рублей.
Вице-губернатор края Александр Трембицкий рассказал, что на эти средства закупят контейнеры для раздельного сбора мусора. До конца 2022 года обещают приобрести около 4 тыс. таких баков.
«Кубань вошла в десятку лидеров по объему получаемой субсидии. Благодаря этим средствам закупим контейнеры, позволяющие отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора, а затем использовать их как вторсырье. На сегодняшний день в регионе уже установили свыше 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора», — добавил Трембицкий.
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