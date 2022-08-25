Краснодарский край закупит контейнеры для раздельного сбора мусора на 70 млн рублей

Краснодарский край

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  • Контейнеры для раздельной сортировки отходов © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Контейнеры для раздельной сортировки отходов © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Кубань из федерального бюджета получит более 70 млн рублей на закупку контейнеров для мусора

В рамках национального проекта «Экология» 45 регионам России выделили 1,5 млрд рублей. Краснодарский край получит субсидию в размере 70,8 млн рублей.

Вице-губернатор края Александр Трембицкий рассказал, что на эти средства закупят контейнеры для раздельного сбора мусора. До конца 2022 года обещают приобрести около 4 тыс. таких баков. 

«Кубань вошла в десятку лидеров по объему получаемой субсидии. Благодаря этим средствам закупим контейнеры, позволяющие отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора, а затем использовать их как вторсырье. На сегодняшний день в регионе уже установили свыше 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора», — добавил Трембицкий.

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Ранее Юга.ру неоднократно рассказывали о проблемах с переработкой мусора в Краснодарском крае. Например, в Белореченске полигон переполнен в 1,5 раза, но альтернативы ему нет. Туда свозят отходы из Сочи и Горячего Ключа, Туапсинского, Белореченского и Апшеронского районов. 

В станице Полтавской жители бьют тревогу из-за мусорного полигона на сельхозземлях. Свалка окружена рисовыми чеками и находится рядом с поселением. По их словам, мимо домов постоянно ездят мусоровозы, а в воздухе регулярно появляется запах гнилья.

Мусор ТБО Экология

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