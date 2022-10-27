«Называемся «Прогрессом», но он до нас ещё не дошёл». Репортаж из краснодарского посёлка, где уже три месяца нет горячей воды и до сих пор нет отопления

Человеку, который ни разу не был в «Прогрессе», добраться до него будет не так просто. Особенно на общественном транспорте. Я сначала доехала до Мегацентра «Красная Площадь», потом пересела на автобус, заранее попросив водителя остановить у проблемного жилого комплекса. Через минут 20 мужчина по имени Давид объявил: — Девушка, «Прогресс». Вам остановить у новых домов или старых?

— У тех, где с августа нет горячей воды, — ответила я.

— Так у нас тут нигде нет горячей воды уже три месяца, — с лёгкой улыбкой сказал собеседник. — Называемся «Прогрессом», но он до нас ещё не дошёл. Идеальное место для жизни ЖК «Прогресс» располагается в Прикубанском округе Краснодара недалеко от улиц Ейское шоссе и 9-я Тихая, в посёлке Берёзовый. Представляет из себя комплексную жилую застройку из пятиэтажных монолитно-кирпичных домов. Все коммуникации — центральные. Рядом многочисленные детские и спортивные площадки, есть беседки. Ближайшая школа № 50 находится в нескольких километрах от посёлка, туда учеников доставляют специальные автобусы. Есть сад «Сосновый», детский сад, поликлиника, автоматы для набора воды. Тут гуляют женщины с колясками, дети катаются на качелях, велосипедах и самокатах, кошки и собаки нежатся в траве, наслаждаясь последними тёплыми деньками. Это в меру чистый и спокойный район, пока ещё очень зелёный. Всё в шаговой доступности — супермаркеты и магазины, парикмахерская, аптека, пункты доставки, пекарня и даже пиццерия. Между домами действительно просторно — соседям не приходится смотреть друг другу в окна.

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На первый взгляд кажется — идеальное место для жизни. Застройщик и риэлторы наверняка подтвердят эти слова, но не всё так радужно. В редакцию Юга.ру в августе обратились жители ЖК «Прогресс» и рассказали, что у них в домах со 2 числа нет горячей воды. Снова нет горячей воды, потому что подобная ситуация там уже происходила в 2021 году. Тогда жителям давали её сначала по расписанию, а затем отключили полностью. Проблемы с водоснабжением возникли из-за того, что департамент по недропользованию по Южному федеральному округу не продлил лицензию МУП «Совхоз «Прогресс» и организация подала на банкротство. Водонапорные башни и сети передали Водоканалу. Также в муниципальную собственность передали котельную с огромными долгами, за которые горячую воду и отключили. Жители посёлка писали коллективные жалобы в разные инстанции — обращались в Роспотребнадзор, краевую администрацию, мэрию Краснодара, Госжилинспекцию и управление делами президента, Следственный комитет. Конкретного ответа на вопрос, когда вернут горячую воду, они не получили. «Будет перегрузка и авария» Вместе со мной из автобуса вышел Александр, на вид ему около 50 лет. Живёт в Берёзовом с женой и дочерью четырех лет. Семья сразу установила бойлер и сделала тёплые полы — на перспективу. Хотя все вокруг твердили, что с коммуникациями всё стабильно. Только вот платить приходится за это удовольствие много — одна электроэнергия обходится семье в 6-7 тыс. рублей. Но не каждый может себе позволить иметь бойлер. По словам Александра, рядом с их семьёй живёт одинокая пожилая женщина, которая греет воду в кастрюлях. «В квартирах уже холодно, мы мёрзнем. Я чувствую, как кости болят. А включать каждый раз сплит-ситему — дорого. Но фактически у всех кондиционеры работают на отопление, поэтому сейчас бешеная нагрузка на электросети. Будет перегрузка и авария», — считает Александр.

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

По словам мужчины, он каждый день проверяет трубы в надежде, что они стали чуть теплее. Но ничего не меняется. «Я не понимаю, как можно не решить проблему с долгами и не заключить договор, когда отопительный сезон уже начался. Мы должны ждать, пока они там друг с другом разберутся. Люди причём тут?», — задаётся вопросом Александр. Он добавил, что часто вечерами выходит во двор прогуляться и слышит по всему «Прогрессу» кашель — жители болеют. «Я не понимаю, почему мы должны выживать, если за всё платим. Почему люди должны отвечать за чьи-то грехи. Кто-то должен был следить за долгами компании, чтобы они не копились. Получается, людей они могут наказывать, а управляйку нет», — подытожил Александр. Из-за банкротства совхоза теплоснабжающий комплекс выставили на конкурсные торги, которые выиграло ООО «АСУ-Сервис». Акт приёма-передачи имущества стороны подписали 4 августа. Тогда жители обрадовались, думая, что их мучения вот-вот закончатся. Однако чтобы восстановить горячее водоснабжение, компании нужно было зарегистрировать в Росреестре право собственности на него. Воду обещали включить 29 августа, но к концу октября ситуация не изменилась. В мэрии жителям сказали, что после получения свидетельства новый собственник должен будет подготовить документы для заключения договора с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на поставку необходимого объема газа. В администрации пообещали, что все это сделают до начала отопительного сезона 2022-23 годов (документ есть в распоряжении Юга.ру). «Надеюсь, зимой будут топить» Вижу у клумбы женщину-блондинку лет 58, она сажает цветы. Кларита одета в светлый свитшот и брюки, на обеих руках голубые резиновые перчатки. Пенсионерка живёт с мужем в «Прогрессе» уже восемь лет. «Купаться хожу в баню в центре города на улице Октябрьской (если есть деньги, поскольку билет стоит 350 рублей) или к подругам езжу. С пенсией 9 тыс. 200 рублей приходится экономить. Посуду мою холодной водой, стираю вещи один раз в месяц», — рассказала Кларита. По её словам, всех заселяющихся в «Прогресс» предупреждали, что бывают перебои с водой. Но они с мужем решили не ставить бойлер. А теперь уже не могут его себе позволить — дорого.

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

«Я благоустраиваю клумбы в ЖК, прихожу домой вся мокрая. Знаете, что делаю? Захожу в душевую кабину и начинаю поливать из шланга сначала ноги. Потом натираю тело мочалкой с мылом и смываю пену холодной водой. Я скоро моржом стану. Так и воспаление лёгких можно заработать», — рассказывает Кларита. Чтобы постирать нижнее бельё и носки, женщина греет в чайнике воду. Чтобы не стирать колготки — ходит постоянно в штанах. Ночью спит в пижаме и под тёплым овечьим одеялом. «У меня соседка, ей 84 года. Так она включает печку кухонную, чтобы греться. Я постоянно ругаю её за это — опасно же», — добавила Кларита. Вижу молодую женщину в коричневом пальто, рядом идут четверо детей Она представляется Еленой. Живёт с мужем в «Прогрессе» с 2017 года. Когда начались проблемы с горячей водой, поставили электрический проточный водонагреватель. «Будучи пузатой [беременной — прим. Юга.ру], я мылась под холодной, пока супруг не придумал подключить эту штуку. Пока нормально справляется, но бывает не выдерживает нагрузку — выбивает. Чтобы в квартире хоть немного было тепло, используем обогреватель. На шесть человек нам хватает», — рассказала Елена. По словам женщины, из-за отсутствия отопления дети часто кашляют. К разговору подключается Надежда, рядом с ней стоят двое сыновей дошкольного возраста. Она с семьёй живет в «Прогрессе» уже шесть лет. По её словам, при заселении предупреждений о проблемах с водой не было. «В прошлом году стали часто отключать. До этого тоже отключали, но вроде из-за ремонта или промывки. Было не критично. В 2021-м отключили почти на всё лето, хорошо, что мы уехали к бабушке — смогли пережить этот период». У семьи тоже стоит проточный водонагреватель, он и выручает. По словам женщины, вода не горячая, но искупать детей можно. Чтобы мальчишки не заболели, во время купания приходится включать электрический обогреватель.

ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовый © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

«Даже в отопительный сезон в квартирах не жарко — у нас маленькие и слабые радиаторы. Мы привыкли спать тепло одетыми и под двумя одеялами. Свет тоже частенько отключают. На этот случай у нас есть газовая горелка, чтобы можно быть хоть еду приготовить и разогреть», — подытожила Надежда. Вижу пожилую женщину, выгуливающую пекинеса. Возраст хозяйки — за 80 лет. Любовь Степановна одета в длинное синее пальто, обута в сапоги, похожие на унты, на голове платок, на правой руке тёплая фиолетовая перчатка. «Плохо живётся мне без горячей воды. Грею холодную в кастрюлях и моюсь в ванной. Посуду тоже мою холодной водой. Я парализована на правую сторону, она всегда мёрзнет у меня. Сплю под двумя зимними одеялами. Надеюсь, зимой будут топить. Это уже издевательство над людьми», — рассказывает Любовь Степановна. Место с громким названием Навстречу бодро идёт короткостриженная пожилая женщина в пальто цвета хаки, под ним светлый свитер, на голове — кепка, вся в стразах. По её выражению лица понимаю — ко мне. «Мне тут доложили, что вы журналистка. Я по вашу душу», — с ходу начинает женщина. Ольге Петровне 80 лет, она родом из Ленинграда. В посёлке живет уже 40 лет. «Как можно в месте с громким названием «Прогресс» оставить людей без горячей воды? Мы многого не просим — только горячую воду. Почему к нам такое отношение?», — возмущается женщина. Мыться она ходит один раз в неделю к внучке Илоне, живущей по соседству. У неё тоже стоит проточный водонагреватель. Остальные шесть дней женщина обливается холодной водой. «Короче говоря, выживаю я. Но мне всё равно здесь нравится», — подытожила Ольга Петровна. Как сообщил журналистке Юга.ру местный житель Владимир Збитнев, новый собственник получил права на теплоснабжающий комплекс и прошёл сертификацию. Однако камнем преткновения стал договор на поставку газа. По его словам, ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» принуждает нового собственника погасить задолженность МУП «Совхоз «Прогресс». Речь идёт о восьмизначных суммах.