Покончил с собой председатель инициативной группы по закрытию свалки в станице Полтавской. Ранее ему выписали штраф в 32 млн рублей

Рано утром 5 октября в станице Марьянской покончил с собой экс-депутат, председатель инициативной группы по закрытию свалки Андрей Гаряев. Его тело около 5:00 обнаружила супруга, рядом с ним лежало ружье.

Как рассказала журналисту Юга.ру бывшая жена мужчины Наталья Гаряева, о смерти она узнала от его нынешней супруги. По словам Гаряевой, причиной происшествия мог стать многомиллионный штраф в отношении компании ООО ПО «Камавторесурс». В июле суд обязал предприятие выплатить 32 млн рублей.

Ранее Гаряева говорила, что штраф стал местью за гражданскую позицию. Она совместно с бывшим супругом боролась за закрытие станичной свалки:

«Мы боремся с мусорным полигоном, пишем жалобы. Жалобы на нашу краснодарскую прокуратуру, жалуемся на их бездействие. Оштрафовали аж на 32 миллиона рублей. Но не прямо человека, а организацию. Иначе все было бы слишком очевидно», — рассказала бывшая супруга мужчины «Блокноту Краснодар».

Также женщина поделилась, что на фоне стресса у Гаряева началось отторжение печени. А после смерти экс-главы Гулькевичского района около прокуратуры мужчина стал задумываться о самоубийстве. Также бывшая супруга рассказала, что покойный оставил предсмертную записку, но что конкретно в ней было написано она не знает. По её словам, блокнот, в котором была сделана запись, забрали правоохранители.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю подтвердили смерть 58-летнего предпринимателя. Территориальный отдел следкома начал доследственную проверку и назначил судебно-медицинскую экспертизу.

«По имеющимся данным, мужчина свел счеты с жизнью в связи с имевшимся у него тяжелым заболеванием. Между тем, все обстоятельства его гибели будут тщательно исследованы в рамках проводимой проверки. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.