Краснодарский край получит субсидию от Минприроды на покупку новых контейнеров для вторсырья. А что дальше?

К лету 2022 года в Краснодарском крае установлено около 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов. В начале июня стало известно, что регион получил субсидию на покупку еще нескольких тысяч контейнеров. Узнали, что в них собирают, где их установят и как жителей учат ими пользоваться.

В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ рассказали, что на Кубани поэтапно вводят раздельное накопление отходов: до 2023 года контейнеры делятся на баки для обычного мусора и оранжевые сетки для пластикового вторсырья, подобные собираются закупить на средства субсидии.

Отметим, что в регионе также собирают и перерабатывают другие фракции твердых коммунальных отходов: стекло, макулатуру, металл, опасные предметы (батарейки, лампочки, ртутные термометры). Часто этим занимаются не госструктуры, а некоммерческие организации и активисты. Например, на интерактивной карте от «Чистой среды» можно найти пункт сбора вторсырья поближе к дому, а в экоцентре «Собиратор» принимают самые разные виды «немусора».

Один из принципов устойчивого развития — прозрачность, поэтому всегда лучше знать, куда именно отправится вторсырье и какие требования к нему предъявляет переработчик. Краевая администрация не ответила Юга.ру, кто обслуживает оранжевые сетки для пластика и кто его перерабатывает.

«Согласно нормам законодательства, вторично собранные отходы вывозят специализированные организации по договору с региональным оператором по обращению с ТКО. На территории Краснодарского края действуют шесть операторов, которые собирают, транспортируют, обрабатывают, утилизируют, обезвреживают и хоронят отходы», — пояснили в пресс-службе.

На сайте министерства перечислено пять регоператоров: «Мусороуборочная компания», «Крайжилкомресурс», «Чистая станица», «ЭкоЮг», «Экоцентр». Все муниципальные контейнеры Краснодара для пластика, стекла и бумаги можно найти на карте «Мусороуборочной компании», они есть во многих дворах.