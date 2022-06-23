В Краснодарском крае хотят закупить 4 тыс. баков для раздельного сбора отходов. Спросили, как это будет работать
Краснодарский край получит субсидию от Минприроды на покупку новых контейнеров для вторсырья. А что дальше?
К лету 2022 года в Краснодарском крае установлено около 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов. В начале июня стало известно, что регион получил субсидию на покупку еще нескольких тысяч контейнеров. Узнали, что в них собирают, где их установят и как жителей учат ими пользоваться.
В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ рассказали, что на Кубани поэтапно вводят раздельное накопление отходов: до 2023 года контейнеры делятся на баки для обычного мусора и оранжевые сетки для пластикового вторсырья, подобные собираются закупить на средства субсидии.
Отметим, что в регионе также собирают и перерабатывают другие фракции твердых коммунальных отходов: стекло, макулатуру, металл, опасные предметы (батарейки, лампочки, ртутные термометры). Часто этим занимаются не госструктуры, а некоммерческие организации и активисты. Например, на интерактивной карте от «Чистой среды» можно найти пункт сбора вторсырья поближе к дому, а в экоцентре «Собиратор» принимают самые разные виды «немусора».
Один из принципов устойчивого развития — прозрачность, поэтому всегда лучше знать, куда именно отправится вторсырье и какие требования к нему предъявляет переработчик. Краевая администрация не ответила Юга.ру, кто обслуживает оранжевые сетки для пластика и кто его перерабатывает.
«Согласно нормам законодательства, вторично собранные отходы вывозят специализированные организации по договору с региональным оператором по обращению с ТКО. На территории Краснодарского края действуют шесть операторов, которые собирают, транспортируют, обрабатывают, утилизируют, обезвреживают и хоронят отходы», — пояснили в пресс-службе.
На сайте министерства перечислено пять регоператоров: «Мусороуборочная компания», «Крайжилкомресурс», «Чистая станица», «ЭкоЮг», «Экоцентр». Все муниципальные контейнеры Краснодара для пластика, стекла и бумаги можно найти на карте «Мусороуборочной компании», они есть во многих дворах.
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Одних контейнеров для системы раздельного сбора мало: люди должны знать, чем и как их заполнять. В сетки «Мусороуборочной компании» разрешают кидать любой пластик, так как его сортируют на заводе. Но стоит понимать, что переработать можно не все: чаще всего собирают пластиковые бутылки с маркировкой 1 или 2, реже — пленки и пакеты с маркировками 4 и 5. Переработчики могут принимать требования к цвету и чистоте вторсырья. А еще, чтобы отходы занимали меньше места в контейнере, их просят сжимать. Юга.ру спросили, как именно жителей Краснодарского края учат раздельному сбору.
«Раздельный сбор отходов предполагает их самостоятельное разделение каждым человеком. Эффективность разделения требует сознательности и понимания процесса всеми его участниками. В образовательных учреждениях края еженедельно проводят эколого-просветительские мероприятия среди учащихся и студентов. Кроме того, в СМИ, на сайтах администраций муниципальных образований и региональных операторов объясняют суть реформы системы обращения с ТКО. Постоянно проводят экскурсии на объекты по переработке вторсырья, внеклассные уроки и конкурсы среди органов местного самоуправления», — рассказали в администрации. При этом там отметили, что на контейнерах нет инструкций, зато есть график вывоза отходов и контакты обслуживающей организации.
Новые контейнеры распределят между населенными пунктами края в ходе конкурса. Чтобы получить их, муниципальному образованию нужно иметь обустроенные контейнерные площадки и муниципальную программу по закупке баков для раздельного сбора. Где разместят контейнеры, при жилых домах или организациях, неизвестно.
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Точную сумму, которую выделит Минприроды, на момент публикации не сообщили. Но закупить планируют 4 тыс. новых контейнеров объемом 770 литров. На сайте hozotdel.ru похожие сетки стоят 15 тыс. рублей. То есть, на закупку можно было бы потратить около 60 млн рублей — но с учетом условий тендеров и прочих переменных конечная стоимость может быть совсем другой.
В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края пояснили, что в будущем раздельные баки могут выглядеть так: стандартные контейнеры цвета хаки для несортированных отходов, зеленые для бумаги, желтые для пластика (допускаются сетчатые контейнеры).
Напомним, активная фаза мусорной реформы в России стартовала 1 января 2019 года. С ее помощью хотели ликвидировать стихийные свалки, ввести раздельный сбор и масштабировать переработку отходов. В конце 2019 года сообщили, что Краснодарский край провалил мусорную реформу. По данным министерства ТЭК и ЖКХ, все усложнялось тем, что в регионе не хватает лицензированных полигонов, а часть региональных операторов отказалась от выполнения обязательств. В 2020 году Кубань продолжила переход на новую систему, но только в июле, а не в январе, как планировалось. Тогда, два года назад, Юга.ру также обращались в министерство ТЭК и ЖКХ с вопросами о раздельном сборе. Ответы на них можно прочитать здесь в формате «Ожидание и реальность».