В Сочи суд хочет изъять 538 га земли у предпринимателей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Генпрокуратура РФ направила в Хостинский суд иск об изъятии земель из-за нецелевого использования. Требование удовлетворили

Хостинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал недействительными сделки об аренде 538 га земли. Ответчиками по делу выступали администрация города и 70 физических и юридических лиц.

В Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что земли перешли коммерческим компаниям неправомерно и используются не по назначению. Решение суда в законную силу еще не вступило и у собственников есть время обжаловать его.

Ранее Юга.ру рассказывали, что с такой проблемой столкнулись компании «Краснополянская косметика», «Шапсугский чай», «Мацеста чай», «Хоста чай», «Солохаульский чай».

Генпрокуратура посчитала, что компании не используют сельхозземли по назначению, но собственники говорят, что проверок не было. Владельцы «Краснополянской косметики» рассказывали, что участок осмотрели через забор, заходить на территорию никто не стал. 

«Мацеста чай» получил иск на 170 страниц за несколько дней до суда. В ведомстве посчитали, что участки передали компании с нарушениями и земли используют не по назначению. Но предприятие еженедельно сдает информацию о сборах чайного листа в сочинскую администрацию и краевой Минсельхоз. Неделю назад краевая администрация написала, что компания произвела наибольшие объемы чайного листа. 

У «Шапсугского чая» решили изъять 1,5 га земли по тем же причинам. Кроме того, Генпрокуратура считает, что на участке есть незаконные постройки, а у предприятия накопился долг. Но собственник заявил, что это не так и будет обжаловать решение суда.

Малый и средний бизнес Сочи Суд

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