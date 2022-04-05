Генпрокуратура РФ требует изъять землю под рестораном в заповеднике Большой Утриш. Ресторан и земля под ним связаны с экс-председателем Анапского райсуда

Генеральная прокуратура РФ требует изъять в пользу государства участок под рестораном в селе Большой Утриш. Сам ресторан построен на заповедной территории

С чего все начиналось. В 2014 году в поселке Большой Утриш местные жители вышли на пикет против незаконного строительства на пляже. По данным прокуратуры Анапы стройку на пляже вел сын председателя районного суда Анапы Владимира Стародубцева. Заместитель председателя поселкового совета Роман Артаманов тогда заявил, что информация о том, что строительство заведения общественного питания на пляже Большой Утриш ведется незаконно, не соответствует действительности. Он сказал, что там реконструируют уже существующее здание, никаких деревьев при этом там не вырубали. Власти и общественность Анапы в свою очередь сообщали, что при проведении работ уничтожили фисташку туполистную и другие краснокнижные виды. Однако после того, как администрация и прокуратура занялись этой проблемой, произошла сделка, отчуждение данного земельного участка другим родственникам судьи. В 2015 году суд запретил строительство на пляже Большой Утриш. Краевая прокуратура тогда сообщала, что ресторан на пляже строили Геннадий Еременко (двоюродный брат Стародубцева), Сергей Стародубцев (сын председателя районного суда) и Ольга Стародубцева (супруга председателя районного суда).

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В прокуратуре подтвердили, что во время стройки, в том числе, вырубались деревья. Сам объект, его площадь составляет 415 кв. м., возводили без необходимых документов. После этого Краснодарский краевой суд запретил трем гражданам вести строительство кафе на земельном участке. Приговор вступил в силу в январе 2015 года и находился на «особом контроле» межрайонной прокуратуры. Несмотря на суды, семье председателя районного суда удалось достроить здание ресторана. В 2019 году СК заподозрил Стародубцева в мошенничестве. По версии следствия, Стародубцев с сыном и братом вымогали 64 млн рублей у собственников участка под Анапой, в прибрежной зоне поселка Большой Утриш. Они обещали передать деньги в Краснодарский краевой суд якобы для разрешения земельного спора предпринимателя. В марте судью лишили мантии, а в апреле над Стародубцевым и его сыном прошел суд. Бывшего судью приговорили к 6,5 годам лишения свободы, а его сына — к 6 годам лишения свободы. Геннадий Еременко получил 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Позже стала известна стоимость ресторана — около 600 млн рублей. Генеральный прокурор Игорь Краснов тогда сказал, что имущество бывшего судьи изымут в пользу государства.



Что теперь. В 2020 году мэрия Анапы обратилась в суд с иском о возврате земли в муниципальную собственность. В иске было указано, что земля перешла в частные руки незаконно, так как находится в водоохранной зоне Черного моря. В декабре 2021 года иск мэрии был удовлетворен. Но Геннадий Еременко обжаловал это решение. 5 апреля 2022 года газета «Коммерсантъ-Кубань» написала, что Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд приостановил рассмотрение жалобы предпринимателя Геннадия Еременко, который добивается отмены решения арбитражного суда Краснодарского края об изъятии у него земли на пляже под рестораном Porto Nero в селе Большой Утриш. Также краевой арбитраж обязал Еременко демонтировать здание ресторана, чтобы привести территорию в первоначальное состояние. В краевой прокуратуре считают, что незаконная постройка должна быть демонтирована, а участки — возвращены государству. В мэрии Анапы также заявили, что ресторан должен быть снесен.