На федерального судью райсуда Анапы завели уголовное дело о мошенничестве

Федеральный судья Анапского районного суда Краснодарского края Владимир Стародубцев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве

На заседании Квалификационной коллегии судей Краснодарского краевого суда 20 марта удовлетворили представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и дали согласие на возбуждение дела.

Стародубцев подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Подробности уголовного дела пока не известны.