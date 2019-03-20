На федерального судью райсуда Анапы завели уголовное дело о мошенничестве

Краснодарский край

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Федеральный судья Анапского районного суда Краснодарского края Владимир Стародубцев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве

На заседании Квалификационной коллегии судей Краснодарского краевого суда 20 марта удовлетворили представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и дали согласие на возбуждение дела.

Стародубцев подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Подробности уголовного дела пока не известны.

Анапа Мошенничество Следственный комитет Суд
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На федерального судью райсуда Анапы завели уголовное дело о мошенничестве
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