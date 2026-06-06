В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Чунгкингский экспресс» 1994 года
В кинотеатре «Каро 8» 10 июня пройдет спецпоказ фильма Вонга Карвая (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 10 июня показ фильма «Чунгкингский экспресс» режиссера Вонга Карвая. Ленту будут демонстрировать на кантонском диалекте китайского языка с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Это две почти независимые истории, которые связывает лишь место действия — ночной Гонконг и небольшая закусочная «Полуночный экспресс» в районе Чунгкинских особняков. Оба сюжета вращаются вокруг полицейских, переживающих разрыв с девушками, и их случайных встречах.
Над фильмом работали в перерыве между сложными и долгими съемками картины «Прах времен». Вонг Карвай хотел отвлечься и снял «Экспресс» быстро — всего за пару месяцев, работая без четкого сценария и прямо на улицах Гонконга.
После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в краснодарских дворах пройдут кинопоказы под открытым небом.