Бывшая кубанская судья Хахалева подала в Верховный суд жалобу на возбужденное против нее уголовное дело
12 апреля Верховный суд России рассмотрит жалобу Елены Хахалевой на решение ВККС РФ. Ранее коллегия судей разрешила возбудить против нее уголовное дело
С чего все начиналось. В 2017 году в интернете появилась запись со свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда (на тот момент) Елены Хахалевой. Тогда она возглавляла коллегию по административным делам и входила в президиум крайсуда. Журналисты подсчитали, что такая свадьба могла обойтись в 2 млн долларов. В 2018 году Хахалеву исключили из президиума и отстранили от ведения процессов. В 2020 году дисциплинарная комиссия Совета судей России пришла к выводу, что судья прогуляла 127 рабочих дней. Причем в табеле рабочего времени это не было отражено. По версии следствия, таким образом она незаконно получила 1 млн 195 тыс. рублей. 13 июля 2020 года Хахалеву досрочно лишили полномочий.
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В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против Елены Хахалевой уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». На заседании коллегии Хахалева отсутствовала: она вылетела в Ереван 8 декабря и не возвращалась в Россию.
Что теперь. 4 апреля 2022 года Верховный суд РФ сообщил, что рассмотрит жалобу Елены Хахалевой на решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ о разрешении возбуждения уголовного дела против нее. Жалоба назначена к рассмотрению на 12 апреля, сообщает ТАСС.
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