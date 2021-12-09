Председатель СКР Бастрыкин решил возбудить дело против бывшей кубанской судьи Хахалевой

Краснодарский край

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  • Елена Хахалева © Фото с сайта vladtime.ru
    Елена Хахалева © Фото с сайта vladtime.ru

15 декабря на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России рассмотрят представление председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела на Елену Хахалеву

Ранее Юга.ру писали, что летом 2017 года в интернете опубликовали видео со свадьбы дочери Елены Хахалевой, которая в тот момент возглавляла коллегию по административным делам и входила в президиум суда. По подсчетам журналистов, торжество обошлось в 2 млн долларов.

Затем появилась информация о связи Хахалевой с криминальным миром и о том, что она якобы имеет поддельный диплом о высшем образовании. Тогда краевой Совет судей опроверг эту информацию.

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В 2018 году Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда, через год ее отстранили от ведения процессов.

В марте 2020 года Хахалева написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на травлю со стороны бизнес-сообщества. Информацию о затратах на свадьбу ее дочери она назвала фейком, как и данные о поддельном дипломе и двойном гражданстве. По ее словам, в отставку ей предложило уйти новое руководство суда.

Подробный материал о том, как начиналась эта история, читайте в материале Юга.ру «Кто такая судья Елена Хахалева и что за шум вокруг свадьбы ее дочери?».

В том же месяце дисциплинарная комиссия Совета судей России сообщила, что обнаружила в действиях Хахалевой признаки дисциплинарного проступка: она покидала страну, но в табели рабочего времени эти отметки не вносились. Там было написано, что судья была на рабочем месте.

В июле 2020 года Хахалеву досрочно лишили полномочий. По данным портала «Право.ру» — из-за 128 дней прогулов.

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9 декабря 2021 на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ появился релиз о повестке очередного заседания. Там говорится, что 15 декабря комиссия рассмотрит представление Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела против Елены Хахалевой по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Александр Бастрыкин Елена Хахалева Правосудие

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Председатель СКР Бастрыкин решил возбудить дело против бывшей кубанской судьи Хахалевой
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