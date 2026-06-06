Точка кипения. Вышел первый трейлер нового «Ледникового периода»
Disney показал тизер новых приключений любимых героев (6+)
Компания Disney показала первый тизер новой части мультипликационной франшизы «Ледниковый период». Лента получила подзаголовок «Точка кипения».
В ролике зрители снова встречают полюбившихся героев: мамонтов Элли и Мэнни, саблезубого тигра Диего, вечно болтающего ленивца Сида, одноглазого хорька Бака, бельчонка Скрата в компании его желудя, а также Крэша, Эдди и Малыша Скрата. Компания вылетает прямо из жерла извергающегося вулкана — отсюда и название «Точка кипения».
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Режиссерское кресло занял Джон Донкин, который ранее работал над спин-оффом «Ледниковый период: Приключения Бака Уайлда».
Первый мультфильм вышел на экраны в 2002 году и с тех пор стал одной из самых успешных анимационных франшиз в истории. За прошедшие годы вышло пять основных частей и несколько короткометражек и спин-оффов.
Предыдущий полноценный фильм, «Ледниковый период: Столкновение ни неизбежно», вышел в 2016-м. Премьера состоится в 2027 году — сначала в кинотеатрах, а спустя несколько месяцев мультфильм появится на стриминговом сервисе Disney+.
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