Точка кипения. Вышел первый трейлер нового «Ледникового периода»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к мультфильму «Ледниковый период: Точка кипения» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к мультфильму «Ледниковый период: Точка кипения» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Disney показал тизер новых приключений любимых героев (6+)

Компания Disney показала первый тизер новой части мультипликационной франшизы «Ледниковый период». Лента получила подзаголовок «Точка кипения».

В ролике зрители снова встречают полюбившихся героев: мамонтов Элли и Мэнни, саблезубого тигра Диего, вечно болтающего ленивца Сида, одноглазого хорька Бака, бельчонка Скрата в компании его желудя, а также Крэша, Эдди и Малыша Скрата. Компания вылетает прямо из жерла извергающегося вулкана — отсюда и название «Точка кипения».

Байопик про короля поп-музыки:

Режиссерское кресло занял Джон Донкин, который ранее работал над спин-оффом «Ледниковый период: Приключения Бака Уайлда».

Первый мультфильм вышел на экраны в 2002 году и с тех пор стал одной из самых успешных анимационных франшиз в истории. За прошедшие годы вышло пять основных частей и несколько короткометражек и спин-оффов.

Предыдущий полноценный фильм, «Ледниковый период: Столкновение ни неизбежно», вышел в 2016-м. Премьера состоится в 2027 году — сначала в кинотеатрах, а спустя несколько месяцев мультфильм появится на стриминговом сервисе Disney+.

Как писали Юга.ру, в краснодарских дворах пройдут кинопоказы под открытым небом.

Кино отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Чунгкингский экспресс» 1994 года
В Краснодаре семилетней Стеше Узюмовой требуется дорогостоящее лечение. Как помочь девочке?
Точка кипения. Вышел первый трейлер нового «Ледникового периода»
В Усть-Лабинске загорелась нефтебаза после атаки БПЛА
В Крыму запустили горячую линию для туристов, застрявших на полуострове из-за нехватки бензина
Земля, имущество и счета на 15 млн рублей. Суд изъял активы семьи экс-судьи Краснодара Хахалевой

Лента новостей

Кубанские реки могут выйти из берегов
4 июня, 17:04
Кубанские реки могут выйти из берегов
В зоне риска — Анапа, Краснодар и еще девять районов
В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
3 июня, 11:54
В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
В программе — кино под открытым небом и шахматный турнир
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
2 июня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте