В Севастополе бензин начали продавать по QR-кодам. Первую партию разобрали за пару часов

Крым

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  • © Фото prostooleh, ru.freepik.com
    © Фото prostooleh, ru.freepik.com

В Севастополе ввели QR-коды на бензин. Заправляться по ним можно на 20 литров раз в неделю

6 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о запуске цифровой системы учета и продажи топлива на фоне ограниченных поставок. 

По новым правилам жители смогут получать личные QR-коды для заправки, но с рядом ограничений: не более 20 литров в неделю и только на конкретный автомобиль. На первом этапе сервис запущен только в сети заправок «ТЭС».

Бастарды бензоколонок:

Однако спустя два часа, в ночь на 7 июня, губернатор заявил, что все QR-коды на день закончились:

«Новая партия будет доступна завтра после 22.00. Количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки».

Как писали Юга.ру, в Крыму запустили горячую линию для туристов, застрявших на полуострове из-за нехватки бензина.

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В Севастополе бензин начали продавать по QR-кодам. Первую партию разобрали за пару часов
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