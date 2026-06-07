В Севастополе бензин начали продавать по QR-кодам. Первую партию разобрали за пару часов
В Севастополе ввели QR-коды на бензин. Заправляться по ним можно на 20 литров раз в неделю
6 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о запуске цифровой системы учета и продажи топлива на фоне ограниченных поставок.
По новым правилам жители смогут получать личные QR-коды для заправки, но с рядом ограничений: не более 20 литров в неделю и только на конкретный автомобиль. На первом этапе сервис запущен только в сети заправок «ТЭС».
Бастарды бензоколонок:
Однако спустя два часа, в ночь на 7 июня, губернатор заявил, что все QR-коды на день закончились:
«Новая партия будет доступна завтра после 22.00. Количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки».
Как писали Юга.ру, в Крыму запустили горячую линию для туристов, застрявших на полуострове из-за нехватки бензина.