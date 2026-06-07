В Севастополе бензин начали продавать по QR-кодам. Первую партию разобрали за пару часов

В Севастополе ввели QR-коды на бензин. Заправляться по ним можно на 20 литров раз в неделю

По новым правилам жители смогут получать личные QR-коды для заправки, но с рядом ограничений: не более 20 литров в неделю и только на конкретный автомобиль. На первом этапе сервис запущен только в сети заправок «ТЭС».

6 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о запуске цифровой системы учета и продажи топлива на фоне ограниченных поставок.

Однако спустя два часа, в ночь на 7 июня, губернатор заявил, что все QR-коды на день закончились:

«Новая партия будет доступна завтра после 22.00. Количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки».