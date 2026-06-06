В Краснодаре семилетней Стеше Узюмовой требуется дорогостоящее лечение. Как помочь девочке?

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств девочке с ДЦП из Краснодара на курсовое лечение

При рождении у Стеши не обнаружили отклонений, но к пяти месяцам стало заметно, что девочка отстает в развитии. Она не переворачивалась и не пыталась сесть. В полгода Стешу стали водить по врачам и на обследования. Невролог по месту жительства уверяла, что надо подождать и девочка догонит сверстников. Однако состояние Стеши не менялось, и ее родители решили обратиться к платным специалистам.

В год девочке диагностировали детский церебральный паралич. Ее стали возить на курсы реабилитации, пробовать разные методы лечения. В результате Стеша научилась сидеть и ползать. Ради ее здоровья семья переехала в Краснодар. Специалисты центра реабилитации нашли к девочке подход. Сейчас Стеша постепенно приобретает новые двигательные навыки, также улучшается ее речь.

Год назад девочке провели операцию на ногах — уменьшили спастику. Эффект появился почти сразу: Стеша начала ходить с ходунками. Однако врачи рекомендуют продолжать лечение.

«У Стеши детский церебральный паралич, спастическая диплегия — тяжелые двигательные нарушения, а также задержка формирования экспрессивной речи, дизартрия (нарушение произношения). Девочке необходима комплексная абилитация для улучшения подвижности суставов, укрепления мышц спины, совершенствования навыков ходьбы с помощью ходунков, снижения тонуса мышц артикуляционного аппарата и развития речи», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников. 

Доходы семьи Узюмовых скромные, а возможности дополнительного заработка ограничены, так как со Стешей необходимо быть неотлучно. Ее родители не могут самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 183 546 рублей.

Как помочь Стеше?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Стеши Узюмовой);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Стеши Узюмовой. Без НДС.

Как писали Юга.ру, краснодарский фонд, поддерживающий детей с аутизмом и синдромом Дауна, оказался на грани банкротства. Росимущество требует с организации 1,5 млн рублей.

Благотворительность Дети Здоровье Инвалидность Краснодар Медицина Русфонд

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