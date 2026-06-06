В Краснодаре семилетней Стеше Узюмовой требуется дорогостоящее лечение. Как помочь девочке?

При рождении у Стеши не обнаружили отклонений, но к пяти месяцам стало заметно, что девочка отстает в развитии. Она не переворачивалась и не пыталась сесть. В полгода Стешу стали водить по врачам и на обследования. Невролог по месту жительства уверяла, что надо подождать и девочка догонит сверстников. Однако состояние Стеши не менялось, и ее родители решили обратиться к платным специалистам.



В год девочке диагностировали детский церебральный паралич. Ее стали возить на курсы реабилитации, пробовать разные методы лечения. В результате Стеша научилась сидеть и ползать. Ради ее здоровья семья переехала в Краснодар. Специалисты центра реабилитации нашли к девочке подход. Сейчас Стеша постепенно приобретает новые двигательные навыки, также улучшается ее речь.



Год назад девочке провели операцию на ногах — уменьшили спастику. Эффект появился почти сразу: Стеша начала ходить с ходунками. Однако врачи рекомендуют продолжать лечение.



«У Стеши детский церебральный паралич, спастическая диплегия — тяжелые двигательные нарушения, а также задержка формирования экспрессивной речи, дизартрия (нарушение произношения). Девочке необходима комплексная абилитация для улучшения подвижности суставов, укрепления мышц спины, совершенствования навыков ходьбы с помощью ходунков, снижения тонуса мышц артикуляционного аппарата и развития речи», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



Доходы семьи Узюмовых скромные, а возможности дополнительного заработка ограничены, так как со Стешей необходимо быть неотлучно. Ее родители не могут самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 183 546 рублей .



Как помочь Стеше?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Стеши Узюмовой);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Стеши Узюмовой. Без НДС.