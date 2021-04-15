Судье из Анапы и его сыну дали реальные сроки за мошенничество с землей на Большом Утрише

В Следкоме России 15 апреля сообщили, что судье из Анапы и его соучастниками дали сроки за мошенничество

Напомним, в марте 2019 года Следственный комитет России заподозрил судью Анапского районного суда Владимира Стародубцева в мошенничестве. Он вместе с сыном Александром и другом Геннадием Еременко обещали «урегулировать» проблемы развлекательных объектов вокруг ресторана Стародубцева-младшего на территории заказника «Большой Утриш». Тогда ресторан возвели, несмотря на протесты общественников и решение краевого суда. В то время Стародубцев возглавлял районный суд и семье удалось достроить ресторан.

По версии следствия, Стародубцев вместе с сыном и братом вымогали 64 млн рублей у собственников участка под Анапой, в прибрежной зоне поселка Большой Утриш. Они обещали передать деньги в Краснодарский краевой суд якобы для разрешения земельного спора предпринимателя.

В феврале 2019 года передачу денег пресекли сотрудники ФСБ России. Стародубцева и его подельников поймали с поличным при получении 100 тыс. рублей и муляжа на сумму 29,9 млн рублей. После этого Квалификационная коллегия судей Краснодарского краевого суда дала согласие на возбуждение уголовного дела, Стародубцева лишили статуса судьи.

15 апреля в пресс-службе СК России сообщили о приговоре обвиняемым. В зависимости от роли фигурантов их признали виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество; пособничество в покушении на мошенничество).

Владимира Стародубцева приговорили к 6,5 годам лишения свободы со штрафом в 800 тыс. рублей и лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет, Александру Стародубцеву назначили 6 лет лишения свободы и штраф в 700 тыс. рублей, Геннадию Еременко — 5,5 лет лишения свободы и 600 тыс. рублей штрафа. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В апреле 2019 года Юга.ру писали, что еще одну судью райсуда Анапы лишили полномочий за решение по земле в прибрежной зоне Большого Утриша.