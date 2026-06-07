Чиновники сравнили песок в Анапе с Таиландом и Лазурным берегом после разлива мазута

Губернатор Кубани сравнил песчаные пляжи Анапы с тайскими, а вице-премьер заявил, что они чище, чем на французском побережье

6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал в интервью ТАСС о высоком качестве песка Анапы и заявил, что он чище, чем на Лазурном побережье во Франции.

«Там песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье», — сказал он.