Чиновники сравнили песок в Анапе с Таиландом и Лазурным берегом после разлива мазута
Губернатор Кубани сравнил песчаные пляжи Анапы с тайскими, а вице-премьер заявил, что они чище, чем на французском побережье
6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал в интервью ТАСС о высоком качестве песка Анапы и заявил, что он чище, чем на Лазурном побережье во Франции.
«Там песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье», — сказал он.
О безопасном и чистом анапском песке также высказался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью «Вестям».
Глава региона убежден, что песок Анапы не уступает по качеству песку на тайских пляжах. По его словам, такой вывод сделали представители одной из известных тайских компаний, которая открыла гостиницу на курорте.
Отличается по цвету и похож на глину:
Напомним, что для подготовки к новому курортному сезону загрязненный песок с пляжей вывозили, а вместо него власти начали завозить карьерный песок. Роспотребнадзор заверил, что эти пляжи безопасны, однако экологи сомневались в качестве нового грунта.
Местные жители и туристы также раскритиковали качество песка, сообщив, что он отличается по цвету и похож на глину.
Как писали Юга.ру, власти Темрюкского района скрывали разлив пальмового масла в Черном море. Волонтеры до сих пор собирают на побережье куски жира, смешанные с песком.