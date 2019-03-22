Дело судьи райсуда Анапы связано с землей у ресторана его сына на пляже в Большом Утрише

Стали известны подробности уголовного дела, по которому подозреваемым проходит судья Анапского районного суда Владимир Стародубцев

По версии следствия, Стародубцев вместе с сыном и братом вымогали крупную сумму у собственников участка, расположенного под Анапой, в прибрежной зоне поселка Большой Утриш. Деньги якобы были нужны для «урегулирования проблем, возникших вокруг дорогой прибрежной территории», пишет «Российская газета» .

Стародубцев подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Речь идет о территории, которая находится рядом с рестораном Стародубцева-младшего. Его построили несколько лет назад несмотря на протесты общественности и решение краевого суда. Власти и общественность отмечали, что при строительстве вырубались деревья — фисташка туполистная и иные краснокнижные виды.

Заведение строилось на участке, расположенном в границах государственного заказника «Большой Утриш», без разрешительной и проектной документации.

Владимир Стародубцев в то время возглавлял Анапский райсуд, и семье удалось достроить ресторан.

«Но вокруг него, а также других возведенных на берегу Утриша развлекательных объектов недавно снова возникли проблемы. Как говорят следователи, Стародубцев и его родственники взялись "урегулировать" их, запросив за это с собственников участка 50 млн рублей, а также 10 соток земли. Об этом один из собственников проинформировал правоохранительные органы», — пишет «РГ».

Дело Стародубцева находится в производстве Главного следственного управления СКР. Для его расследования сформирована группа, которую возглавил прибывший в Краснодар полковник юстиции Павел Гаврилов.

«Кубанские новости» пишут, что его сын и брат сейчас находятся под арестом.