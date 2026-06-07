Масштабные сбои в расписании. Сотни рейсов задержаны в аэропорту Сочи
В Сочи 7 июня на вылет задерживаются 75 рейсов и более 80 на прилет
7 июня в аэропорту Сочи зафиксированы масштабные сбои в расписании. По данным онлайн-табло, задерживаются 75 рейсов на вылет и 81 на прилет. Также есть рейсы, которые полностью отменили.
Среди задержанных на вылет — рейсы в Москву, Нижний Новгород, Казань, Даламан, Санкт-Петербург, Стамбул, Ереван, Анталью. На прилет задерживаются самолеты из Антальи, Батуми, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы, Еревана, Тбилиси и других городов.
Читайте также:
У некоторых рейсов время задержек составило больше суток. Например, самолет в Махачкалу должен был вылететь еще 5 июня вечером, однако его перенесли на 11:00 7 июня.
Расписание аэропорта сбилось после временных ограничений полетов, которые с 5 по 7 июня вводили несколько раз. Например, 5 июня аэропорт прерывал работу трижды, а в ночь на 6 июня ограничения продлились с 5 до 8 утра. Также аэропорт не работал около часа вечером 6 июня.
Как писали Юга.ру, краснодарский аэропорт предлагают превратить в хаб для всего юга России.