Масштабные сбои в расписании. Сотни рейсов задержаны в аэропорту Сочи

В Сочи 7 июня на вылет задерживаются 75 рейсов и более 80 на прилет

7 июня в аэропорту Сочи зафиксированы масштабные сбои в расписании. По данным онлайн-табло, задерживаются 75 рейсов на вылет и 81 на прилет. Также есть рейсы, которые полностью отменили.

Среди задержанных на вылет — рейсы в Москву, Нижний Новгород, Казань, Даламан, Санкт-Петербург, Стамбул, Ереван, Анталью. На прилет задерживаются самолеты из Антальи, Батуми, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы, Еревана, Тбилиси и других городов.