У бывшего судьи из Анапы Стародубцева изымут имущество на 600 млн рублей

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал журналистам, что у бывшего председателя Анапского районного суда Владимира Стародубцева через суд изымут ресторан на побережье моря

С чего все начиналось. Ранее Юга.ру писали, что судью Анапского районного суда Владимира Стародубцева и его сына заподозрили в мошенничестве в марте 2019 года. Вместе с сыном и другом Геннадием Еременко он обещал «урегулировать» проблемы развлекательных объектов вокруг ресторана Стародубцева-младшего на территории заповедника Большой Утриш. Сам ресторан возвели на фоне протестов и решения Краснодарского краевого суда о запрете строительства. Однако семье Стародубцева, возглавлявшего в то время районный суд, удалось этот ресторан достроить.

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Что говорят следователи. Следователи установили, что Стародубцев с сыном и братом вымогали 64 млн рублей у собственников земли около Анапы. Речь идет о прибрежной зоне в районе поселка Большой Утриш. За эти деньги он обещал предпринимателю решить земельный спор с помощью Краснодарского краевого суда. В итоге при передаче денег Стародубцева задержали. После этого судью лишили статуса. В апреле 2021 года Стародубцев получил 6,5 лет лишения свободы и штраф в 800 тыс. рублей. Стародубцев-младший — 6 лет и штраф в 600 тыс. рублей. Третий фигурант — 5,5 года и 600 тыс. рублей штрафа.

В апреле 2019 года еще одну судью райсуда Анапы лишили полномочий за решение по земле в прибрежной зоне Большого Утриша.

У бывшего судьи изымут имущество на 600 млн рублей. 9 декабря генпрокуратура опубликовала интервью генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Он рассказал, что в суд направлен иск к бывшему судье Стародубцеву, «который, используя свои полномочия, первоначально удовлетворил иск коммерческой организации и обязал администрацию города-курорта Анапа продать ей земельный участок». Сам участок находится на территории заповедника Большой Утриш. Часть этой земли Стародубцев затем получил от предпринимателя, оформил право собственности на родственника. Потом на участке возвели ресторан стоимостью около 600 млн рублей.