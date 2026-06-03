В краснодарском музее стартует фестиваль искусств. В программе — кино под открытым небом и шахматный турнир

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Чекалова, Юга.ру
    © Фото Михаила Чекалова, Юга.ру

В краснодарском музее Коваленко пройдет фестиваль «Место притяжения» (0+)

2 июня телеграм-канал художественного музея им. Коваленко сообщил о старте летнего фестиваля искусств «Место притяжения». Мероприятие создано для встреч с единомышленниками и обмена идеями.

В программе фестиваля ожидаются лекции, концерты, мастер-классы и другие события — они будут проходить по пятницам и субботам. Ближайшие встречи состоятся:

5 июня в 20:00 — просмотр советского фильма «Начало» под открытым небом. По сюжету главная героиня мечтает стать актрисой, но пока играет только Бабу-ягу в местном клубе. Позднее ее находит режиссер, который хочет снять фильм о Жанне д'Арк и пригласить девушку на главную роль;

6 июня в 16:00 — шахматный турнир от проекта Rep Chess;

6 июня в 20:00 — просмотр фильма «Кубанские казаки» под открытым небом. Картина рассказывает о встрече представителей двух кубанских колхозов — Галины и Гордея. Они любят друг друга, но скрывают свои чувства из-за давней конкуренции. Им приходится соревноваться, чтобы вывести свой колхоз на первое место.

Спасти нельзя отпустить:

Мероприятия пройдут в Музейном дворике на улице Красной, 11. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, 6 июня в Краснодаре посмотрят и обсудят «Завтрак у Тиффани».

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