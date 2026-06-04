Кубанские реки могут выйти из берегов. В зоне риска — Анапа, Краснодар и еще девять районов

4 июня Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края сообщил , что в нижнем течении реки Кубани сохраняется критическая паводковая ситуация из-за увеличенного сброса воды через Краснодарский гидроузел. На гидропостах Тиховский и Славянск-на-Кубани уровни воды уже превысили опасные отметки. В связи с продвижением паводковой волны синоптики продлили экстренное предупреждение. С 4 по 8 июня уровень воды в реках может подняться до критических отметок.

Высокая водность и угроза подтоплений сохраняются в нижнем течении Кубани, а также на реках юго-восточной части Краснодарского края. В зоне риска оказались Краснодар, Анапа, а также Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Курганинский, Северский, Славянский, Темрюкский и Усть-Лабинский районы.



Жителям и гостям края порекомендовали соблюдать осторожность, временно отказаться от отдыха вблизи водоемов и следить за оповещениями от экстренных служб.

Напомним, что 1 июня в Краснодаре на набережной возле Моста поцелуев установили дамбу. Вода поднялась до тротуара из-за рекордного количества выпавших осадков.



Отметим, что еще в конце апреля, до обильных майских дождей, редактор Юга.ру обратил внимание на резкий подъем уровня воды в реке Кубани в Краснодаре и Адыгее. Тогда местный метеоролог уверяла, что городу ничего не угрожает.