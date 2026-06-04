Кубанские реки могут выйти из берегов. В зоне риска — Анапа, Краснодар и еще девять районов

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре и 10 районах края объявили экстренное предупреждение из-за превышения уровня воды в реке Кубани

4 июня Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края сообщил, что в нижнем течении реки Кубани сохраняется критическая паводковая ситуация из-за увеличенного сброса воды через Краснодарский гидроузел. На гидропостах Тиховский и Славянск-на-Кубани уровни воды уже превысили опасные отметки.

В связи с продвижением паводковой волны синоптики продлили экстренное предупреждение. С 4 по 8 июня уровень воды в реках может подняться до критических отметок.

Прорывы дамб, 500 спасателей и два района в режиме ЧС:

Высокая водность и угроза подтоплений сохраняются в нижнем течении Кубани, а также на реках юго-восточной части Краснодарского края. В зоне риска оказались Краснодар, Анапа, а также Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Курганинский, Северский, Славянский, Темрюкский и Усть-Лабинский районы.

Жителям и гостям края порекомендовали соблюдать осторожность, временно отказаться от отдыха вблизи водоемов и следить за оповещениями от экстренных служб.

Напомним, что 1 июня в Краснодаре на набережной возле Моста поцелуев установили дамбу. Вода поднялась до тротуара из-за рекордного количества выпавших осадков.

Отметим, что еще в конце апреля, до обильных майских дождей, редактор Юга.ру обратил внимание на резкий подъем уровня воды в реке Кубани в Краснодаре и Адыгее. Тогда местный метеоролог уверяла, что городу ничего не угрожает.

Ранее Юга.ру показывали, как выглядит набережная Краснодара после самого дождливого мая.

Абинский район Анапа Водоемы Калининский район Красноармейский район Краснодар Крымский район Курганинский район Погода Река Кубань Славянский район Стихийные бедствия Темрюкский район Усть-Лабинский район

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Кубанские реки могут выйти из берегов. В зоне риска — Анапа, Краснодар и еще девять районов
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