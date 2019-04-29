Судью райсуда Анапы лишили полномочий за решение по земле в прибрежной зоне Большого Утриша

По информации «Коммерсанта» , коллегия установила, что судья Холодова вынесла неправосудное решение о распоряжении землей в прибрежной полосе. «Новая газета Кубани» пишет, что претензии к судье касаются удовлетворения ею иска ООО «Дружба» к администрации Анапы о признании незаконным отказа в предоставлении в собственность земельных участков на территории заказника «Большой Утриш».

«Удовлетворено обращение совета судей Краснодарского края, и к дисциплинарной ответственности привлечена судья Анапского районного суда Н. Холодова. По результатам тайного голосования на нее наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий», — говорится в сообщении суда.

В 2010 году «Дружба» обратилась в управление имущественных отношений администрации Анапы с заявлением о предоставлении в собственность за плату нескольких участков. Тогда Верховный суд РФ отменил решение Холодовой, сославшись на то, что речь идет о федеральной собственности — эти земли относятся к особо охраняемым природным территориям и не могут быть переданы в частную собственность, а администрация муниципалитета не может ими распоряжаться. В сентябре 2018 года Холодова удовлетворила исковое заявление «Дружбы» по тем же основаниям, несмотря на разъяснения по этому делу, данные ранее Верховным судом. По информации издания, именно на этом участке находится ресторан сына другого судьи Анапского райсуда Владимира Стародубцева, запрета строительства которого долгое время добивались прокуроры и общественность. Стародубцев в то время возглавлял райсуд, и семье удалось достроить ресторан. Недавно на Стародубцева завели уголовное дело, связанное с этими же землями, и лишили полномочий.

Кроме того, судья Холодова наложила обеспечительные меры на имущество ООО «Цементная транспортная компания», в отношении которого введена процедура банкротства, проигнорировав решение Арбитражного суда Краснодарского края. Помимо этих дел, в отношении судьи было вынесено множество частных определений из-за различных нарушений.

Ранее, в марте 2017 года, Холодову уже привлекали к дисциплинарной ответственности, тогда на нее наложили взыскание в виде замечания.

По данным КАСИ, Наталья Холодова была назначена судьей Анапского районного суда Краснодарского края в мае 2014 года.