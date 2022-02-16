В парке «Краснодар» скоро отключат праздничную подсветку

В парке «Краснодар» объявили, что скоро отключат новогоднюю иллюминацию

Напомним, в конце ноября парк «Краснодар» украсили к Новому году.

Еще раньше там укрыли теплолюбивые растения на зиму: специальные купола появились на пальмах, бутылочном дереве, жакарандах и делониксе. Также в парке «высадили» электрический шалфей и установили светящиеся лотосы на воде.

Этой зимой в парке впервые поставили новогоднюю елку. Позже праздничную подсветку зажгли на стадионе «Краснодар», а также открыли новый арт-объект — огромное сияющее «Дерево жизни».

15 февраля в соцсетях парка «Краснодар» рассказали, что новогоднюю иллюминацию отключат в ближайшие дни.