В парке «Краснодар» скоро отключат праздничную подсветку

Краснодарский край

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  • Новогодний парк «Краснодар» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Новогодний парк «Краснодар» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В парке «Краснодар» объявили, что скоро отключат новогоднюю иллюминацию

Напомним, в конце ноября парк «Краснодар» украсили к Новому году.

Еще раньше там укрыли теплолюбивые растения на зиму: специальные купола появились на пальмах, бутылочном дереве, жакарандах и делониксе. Также в парке «высадили» электрический шалфей и установили светящиеся лотосы на воде. 

  • Новогодний парк «Краснодар» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Новогодний парк «Краснодар» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Этой зимой в парке впервые поставили новогоднюю елку. Позже праздничную подсветку зажгли на стадионе «Краснодар», а также открыли новый арт-объект — огромное сияющее «Дерево жизни».

15 февраля в соцсетях парка «Краснодар» рассказали, что новогоднюю иллюминацию отключат в ближайшие дни.

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Те, кто не успевает прогуляться по парку, могут вспомнить, как выглядели зимние украшения, с фоторепортажем Юга.ру. А как украшали парк в 2020 году, можно увидеть здесь.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» собираются построить крупнейший японский сад за пределами Японии.

Краснодар Новый год парк «Краснодар» Парки

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