В парке «Краснодар» скоро отключат праздничную подсветку
В парке «Краснодар» объявили, что скоро отключат новогоднюю иллюминацию
Напомним, в конце ноября парк «Краснодар» украсили к Новому году.
Еще раньше там укрыли теплолюбивые растения на зиму: специальные купола появились на пальмах, бутылочном дереве, жакарандах и делониксе. Также в парке «высадили» электрический шалфей и установили светящиеся лотосы на воде.
Этой зимой в парке впервые поставили новогоднюю елку. Позже праздничную подсветку зажгли на стадионе «Краснодар», а также открыли новый арт-объект — огромное сияющее «Дерево жизни».
15 февраля в соцсетях парка «Краснодар» рассказали, что новогоднюю иллюминацию отключат в ближайшие дни.
Те, кто не успевает прогуляться по парку, могут вспомнить, как выглядели зимние украшения, с фоторепортажем Юга.ру. А как украшали парк в 2020 году, можно увидеть здесь.
Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» собираются построить крупнейший японский сад за пределами Японии.