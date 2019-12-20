Новогодняя атмосфера — 2020 в парке «Краснодар». Просто посмотрите эти фотографии

В Краснодаре в сентябре 2017 года открылся новый парк в районе улицы Восточно-Кругликовской. Вот уже третий год перед новогодними праздниками его украшают разноцветными гирляндами, шарами и елками. Однако последних там не очень много — в основном огоньками обернули уже высаженные деревья, которых в парке более 2,3 тыс. На самом стадионе появились огромные цифры 2020 из желтых светодиодных снежинок.

Территорию парка «Краснодар» в декабре украсили к празднованию Нового года — 2020. Фотограф Юга.ру проинспектировала, как это выглядит.

Интересно, что в этом году украшать парк помогали и жители близлежащих домов — они смывали в унитаз памперсы, влажные салфетки и даже отвертки. Все это привело к тому, что 19 декабря содержимое канализации разлилось по территории парка и улице Восточно-Кругликовской. Правда, аварию быстро устранили, и жители и гости города смогли продолжить прогулку.

В январе 2019 года на территории парка начало работать первое кафе, а вслед за ним — бургерная. Сейчас в парке «Краснодар» достраивают новую очередь — там уже включили фонарики, но территория все еще затянута лентами.