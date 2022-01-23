Фотограф снял с разных высот парк и стадион «Краснодар» в снегу

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

23 января Евгений Таранжин опубликовал фотографии заснеженных парка и стадиона «Краснодар»

На фотографиях, снятых с коптера, запечатлен парк «Краснодар», покрытый снегом. Также на фото можно увидеть стадион одноименного футбольного клуба с включенным отоплением газона, из-за которого над ареной поднялись яркие клубы пара.

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Парк и стадион, построенные Сергеем Галицким часто попадают в объектив Таранжина. Юга.ру публиковали его фото и видео строительства новой очереди парка, которая представит собой японский сад. Также он фотографировал новогоднюю подсветку и появившийся в декабре 2021 года новый арт-объект в форме огромного сияющего дерева. Таранжин снимал фото и видео нового стадиона, который Галицкий строит для второй команды ФК «Краснодар».

парк «Краснодар» Погода Стадион ФК «Краснодар» Фотография

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Фотограф снял с разных высот парк и стадион «Краснодар» в снегу
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