Фотограф снял с разных высот парк и стадион «Краснодар» в снегу

На фотографиях , снятых с коптера, запечатлен парк «Краснодар», покрытый снегом. Также на фото можно увидеть стадион одноименного футбольного клуба с включенным отоплением газона, из-за которого над ареной поднялись яркие клубы пара.

Парк и стадион, построенные Сергеем Галицким часто попадают в объектив Таранжина. Юга.ру публиковали его фото и видео строительства новой очереди парка, которая представит собой японский сад. Также он фотографировал новогоднюю подсветку и появившийся в декабре 2021 года новый арт-объект в форме огромного сияющего дерева. Таранжин снимал фото и видео нового стадиона, который Галицкий строит для второй команды ФК «Краснодар».