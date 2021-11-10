В парке «Краснодар» утеплили экзотические деревья. Выглядит футуристично!

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Пальмы в парке «Краснодар» утеплили по-новому. Юга.ру. показывают, как проходит подготовка деревьев к зиме

Напомним, в прошлом году в парке «Краснодар» начали укрывать защитными куполами деревья-экзоты: хоризию, жакаранды, делоникс. Таким образом для деревьев сохраняют привычный микроклимат с наступлением холодов.

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В ноябре сотрудники парка начали укрывать и другие виды деревьев. На этот раз, по всей видимости, настал черед слоновьих пальм. Деревья поместили в специальные тубусы, которые отличаются от предыдущих. Краснодарский фотогрф Евгений Таранжин сфотографировал с квадрокоптера укрытые деревья и поделились фотографиями с Юга.ру. С наступлением темноты там включается подсветка. Выглядит все это футуристично.

  • © Фото Евгений Таранжин
    © Фото Евгений Таранжин
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгений Таранжин
    © Фото Евгений Таранжин

А вот так выглядят другие экзоты парка, укрытые защитными куполами.

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
Дизайн Краснодар парк «Краснодар» Растениеводство

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В парке «Краснодар» утеплили экзотические деревья. Выглядит футуристично!
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