В парке «Краснодар» утеплили экзотические деревья. Выглядит футуристично!

В ноябре сотрудники парка начали укрывать и другие виды деревьев. На этот раз, по всей видимости, настал черед слоновьих пальм. Деревья поместили в специальные тубусы, которые отличаются от предыдущих. Краснодарский фотогрф Евгений Таранжин сфотографировал с квадрокоптера укрытые деревья и поделились фотографиями с Юга.ру. С наступлением темноты там включается подсветка. Выглядит все это футуристично.