В парке «Краснодар» включили новогоднюю подсветку стадиона

В аккаунте парка «Краснодар» показали, как украсили стадион к Новому году.

Специально для Юга.ру Денис Яковлев прогулялся по парку и заснял вечернюю подсветку. Напомним, в этом году там впервые установили новогоднюю елку. Юга.ру показывали, как новогоднее освещение выглядит с высоты. 13 декабря в парке впервые зажгли новый арт-объект — огромное дерево.