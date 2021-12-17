В парке «Краснодар» включили новогоднюю подсветку стадиона

Краснодарский край

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  • Новогодний парк «Краснодар» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Новогодний парк «Краснодар» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Стадион «Краснодар» украсили новогодней иллюминацией

В аккаунте парка «Краснодар» показали, как украсили стадион к Новому году.

Специально для Юга.ру Денис Яковлев прогулялся по парку и заснял вечернюю подсветку. Напомним, в этом году там впервые установили новогоднюю елку. Юга.ру показывали, как новогоднее освещение выглядит с высоты. 13 декабря в парке впервые зажгли новый арт-объект — огромное дерево.

Новый год парк «Краснодар» Стадион ФК «Краснодар»

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В парке «Краснодар» включили новогоднюю подсветку стадиона

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