Котельную перенесли более чем на 2-2,5 км за пределы парка к улице Тихорецкой. Место освободили для закладки самого большого японского сада в мире вне Японии. Об этом газовики рассказали со слов руководства парка.

Чтобы перенести котельную, газовики построили 800 метров газопровода высокого давления диаметром 160 мм. Работы продолжались в течение лета и осени. 16 декабря специалисты «Краснодаргоргаза» осуществили врезку, а на следующий день запустили газ. Котельная отапливает стадион «Краснодар», тренировочный и учебный комплексы и парк.