В парке «Краснодар» перенесли котельную, чтобы построить крупнейший японский сад за пределами Японии

Краснодарский край

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  • © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
    © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

17 декабря сотрудники АО «Краснодаргоргаз» запустили котельную, снабжающую теплом стадион и парк «Краснодар»

Котельную перенесли более чем на 2-2,5 км за пределы парка к улице Тихорецкой. Место освободили для закладки самого большого японского сада в мире вне Японии. Об этом газовики рассказали со слов руководства парка.

Чтобы перенести котельную, газовики построили 800 метров газопровода высокого давления диаметром 160 мм. Работы продолжались в течение лета и осени. 16 декабря специалисты «Краснодаргоргаза» осуществили врезку, а на следующий день запустили газ. Котельная отапливает стадион «Краснодар», тренировочный и учебный комплексы и парк.

Как сообщали Юга.ру, 14 декабря фотограф Евгений Таранжин снял стройку новой очереди парка «Краснодар» с высоты. В те же дни в парке появился новый объект — огромное сияющее дерево.

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В парке «Краснодар» перенесли котельную, чтобы построить крупнейший японский сад за пределами Японии
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