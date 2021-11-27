В парке «Краснодар» включили новогоднюю подсветку. Показываем, как это выглядит
Парк «Краснодар» украсили к Новому году. Показываем красивые фотографии
Напомним, в парке уже укрыли экзотические деревья от холода. Специальными куполами накрыли пальмы, бутылочное дерево, жакаранды и делоникс. А некоторую растительность заменили на искусственную. Например, шалфей в парке заменили на электрический, а на воде появились светящиеся лотосы. Кроме того, в холодное время года в парке нельзя ходить по газону.
Традиционно в конце ноября «Краснодар» украшают к Новому году. В аккаунте парка в инстаграме 26 ноября показали, как выглядят декорации в этом году.
А в более масштабном формате показал парк фотограф Евгений Таранжин. Вот, как новогодняя иллюминация выглядит с высоты птичьего полета.
25 ноября, 13:39«Каждый месяц волнительно и страшно»
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