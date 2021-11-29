В парке «Краснодар» впервые поставили новогоднюю елку

Напомним, на выходных парк «Краснодар» украсили к Новому году. На деревья повесили желтые гирлянды, включили подсветку, а также высадили электрический шалфей и спустили на воду светящиеся лотосы.

На прошедших выходных в соцсетях сообщили, что в парке появилась новогодняя елка. В инстаграме «Парк Краснодар» написали, что ее установили около ресторана. Дерево украсили большими голубыми снежинками, гирляндами и установили звезду.