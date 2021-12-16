«Эйва» из «Аватара» и золотые дети. Показываем, как украсили парк «Краснодар» к Новому году

Кажется, во всей этой «декабрьской весне» украшенный парк «Краснодар» — единственное место, где можно почувствовать новогоднюю атмосферу. Иллюминацию включают, как только наступают сумерки. Специально для Юга.ру Денис Яковлев сделал красивые вечерние кадры.

Новогодний парк «Краснодар» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

«Внутренних детей» подсветили теплым золотым. Теперь кажется, что они улыбаются, и мы желаем того же всем нашим читателям.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Одуванчики в районе музыкального лабиринта горят разными цветами. В некоторых ракурсах они выглядят как головы и хвосты комет.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Поляна грибов и стая разноцветных пингвинов уже успели пострадать от ног вандалов. Фигуры отмыли и они снова готовы к фотографиям. Ищите их рядом с древнеримскими колоннами.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Ангелы на газонах — ещё одна новинка этого года. Вот уж где само собой появляется предвкушение рождественского чуда.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Под Новый год фонариков много не бывает! Украшено очень много деревьев, а все вместе они похожи на сказочный лес, куда внезапно открыли вход для всех краснодарцев.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Некоторые из них словно парят в воздухе на фоне ночного неба.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Неподалеку от «Внутренних детей» обнаружена то ли поляна диско-шаров, то ли разбросанные елочные игрушки из мира великанов. Они светятся изнутри и смотрятся очень необычно в темноте.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Электрический шалфей и светящиеся лотосы снова «зацвели» недалеко от входа в парк. Уступы фиолетового шалфея очень нравятся детям и любителям делать красивые кадры в обычной и макросъемке.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Новогодний парк «Краснодар» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Футуристические «теплицы — коконы» для теплолюбивых деревьев уже давно стали самостоятельными арт-объектами и напоминают космические корабли. На поляне вокруг «укутанного» баобаба разбросали круглые фонари.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

А в понедельник в парке «Краснодар» впервые зажгли гигантский арт-объект. Его уже называют «деревом жизни» из Аватара.