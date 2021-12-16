«Эйва» из «Аватара» и золотые дети. Показываем, как украсили парк «Краснодар» к Новому году
Кажется, во всей этой «декабрьской весне» украшенный парк «Краснодар» — единственное место, где можно почувствовать новогоднюю атмосферу. Иллюминацию включают, как только наступают сумерки.
Специально для Юга.ру Денис Яковлев сделал красивые вечерние кадры.
«Внутренних детей» подсветили теплым золотым. Теперь кажется, что они улыбаются, и мы желаем того же всем нашим читателям.
Одуванчики в районе музыкального лабиринта горят разными цветами. В некоторых ракурсах они выглядят как головы и хвосты комет.
Поляна грибов и стая разноцветных пингвинов уже успели пострадать от ног вандалов. Фигуры отмыли и они снова готовы к фотографиям. Ищите их рядом с древнеримскими колоннами.
Ангелы на газонах — ещё одна новинка этого года. Вот уж где само собой появляется предвкушение рождественского чуда.
Под Новый год фонариков много не бывает! Украшено очень много деревьев, а все вместе они похожи на сказочный лес, куда внезапно открыли вход для всех краснодарцев.
Некоторые из них словно парят в воздухе на фоне ночного неба.
Неподалеку от «Внутренних детей» обнаружена то ли поляна диско-шаров, то ли разбросанные елочные игрушки из мира великанов. Они светятся изнутри и смотрятся очень необычно в темноте.
Электрический шалфей и светящиеся лотосы снова «зацвели» недалеко от входа в парк. Уступы фиолетового шалфея очень нравятся детям и любителям делать красивые кадры в обычной и макросъемке.
Футуристические «теплицы — коконы» для теплолюбивых деревьев уже давно стали самостоятельными арт-объектами и напоминают космические корабли. На поляне вокруг «укутанного» баобаба разбросали круглые фонари.
А в понедельник в парке «Краснодар» впервые зажгли гигантский арт-объект. Его уже называют «деревом жизни» из Аватара.
Недавно Юга.ру показывали новогоднюю елку в парке, в этом году ее поставили впервые.
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