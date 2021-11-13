В парке «Краснодар» высадили электрический шалфей
Клумбы парка «Краснодар» 12 ноября заполнили электрическим шалфеем. В темное время суток он светится
Парк «Краснодар» начали готовить к холодному времени года. 12 ноября на клумбах появился электрический шалфей. Когда на улице темнеет, искусственное растение горит сиреневым цветом.
Как писали Юга.ру, электрический шалфей появился в парке не в первый раз. Его уже высаживали в 2020 году. Кроме того. «Краснодар» еще в октябре начал готовиться к зиме. Специальным куполом уже накрыли дерево хоризию, которое часто путают с баобабом. Также на время холодов укрывают жакаранды и делоникс.