В парке «Краснодар» появился новый объект — огромное сияющее дерево
В парке «Краснодар» установили объект с переливающейся подсветкой, которую хорошо видно с высоты
В парке «Краснодар» открыли новый объект. Линии подсветки составляют огромное дерево, которое хорошо видно с высоты. В телеграм-канале «Туподар — Краснодар» показали новинку и пошутили, что она «предназначена для массового ошеломления пассажиров в самолоетах».
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