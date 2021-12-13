В парке «Краснодар» появился новый объект — огромное сияющее дерево

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

В парке «Краснодар» установили объект с переливающейся подсветкой, которую хорошо видно с высоты

В парке «Краснодар» открыли новый объект. Линии подсветки составляют огромное дерево, которое хорошо видно с высоты. В телеграм-канале «Туподар — Краснодар» показали новинку и пошутили, что она «предназначена для массового ошеломления пассажиров в самолоетах».

Недавно Юга.ру показали, как выглядит зимняя подсветка в парке. Напомним, в этом году там впервые поставили новогоднюю елку.

парк «Краснодар» Развлечения

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