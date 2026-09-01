Скачки на Кубок губернатора Кубани пройдут без зрителей, но с участием официальных лиц

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ограничения ввели из-за угрозы атак БПЛА. Но остальные соревнования пройдут в обычном формате

Администрация Краснодарского ипподрома сообщила, что 5 сентября скачки на Кубок губернатора региона пройдут в закрытом формате. На трибуны допустят только участников и официальных лиц.

Продажу билетов для зрителей отменили в целях безопасности — из-за участившихся случаев ракетной и беспилотной опасности в крае.

Ростовский ипподром признали объектом культурного наследия:

В администрации ипподрома уточнили, что закрытый режим распространяется только на Кубок губернатора. Все остальные запланированные скаковые дни пройдут в обычном формате и без ограничений для посетителей.

Напомним, что в ночь на 24 августа Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Обломки одного из дронов упали на частный детский центр. В результате погибли четверо детей. Минимум 12 человек пострадали.

Также фрагменты беспилотника серьезно повредили пятиэтажку.

Как писали Юга.ру, жители Кубани стали в 10 раз чаще страховать жилье от последствий атак БПЛА.

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