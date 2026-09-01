Скачки на Кубок губернатора Кубани пройдут без зрителей, но с участием официальных лиц

Ограничения ввели из-за угрозы атак БПЛА. Но остальные соревнования пройдут в обычном формате

Администрация Краснодарского ипподрома сообщила, что 5 сентября скачки на Кубок губернатора региона пройдут в закрытом формате. На трибуны допустят только участников и официальных лиц.

Продажу билетов для зрителей отменили в целях безопасности — из-за участившихся случаев ракетной и беспилотной опасности в крае.