Вице-мэр Краснодара Доронин подал в суд на кубанские СМИ из-за сообщений про его задержание

19 ноября стало известно, что вице-мэр Краснодара Артем Доронин снова решил судиться с кубанскими СМИ. Рассказываем, что возмутило чиновника

С чего все началось? 22 октября телеграм-канал «ЮгаSapiens» сообщил о работе силовиков в администрации Краснодара. Уточнялось, что обыски проходили в том числе в кабинете заместителя главы города Артема Доронина, который курирует вопросы транспорта и дорожного хозяйства. Информацию об обысках редакции Юга.ру подтвердил источник в мэрии. Он также рассказал, что видел, как Доронин вышел из здания вместе с «людьми в камуфляже».

Из-за чего проводились обыски? Оказалось, что в Краснодаре из бюджета похитили 880 тыс. рублей при ремонте дороги. Как рассказали в МВД Кубани, директор непубличного акционерного общества «использовал свое служебное положение и вступил в сговор с неустановленными лицами». Муниципальный контракт на работы был заключен, а вот деньги, выделенные на эти цели, — похитили. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие. По данным РБК Краснодар, уголовное дело могли возбудить против генерального директора «ДСУ-1» Игоря Татаева.

Телеграм-канал Kub Mash опубликовали запись разговора с Артемом Дорониным, где чиновник объяснил обыски в его кабинете тем, что курирует это направление. По его словам, рабочее место он «особо не покидал никуда» и не проходит по этому делу даже в качестве свидетеля.

Что было дальше? Об обысках в кабинете Доронина написали практически все кубанские СМИ и паблики. А спустя три дня после инцидента «Деловая газета.Юг» и РБК Краснодар сообщили, что чиновник хочет подать в суд и привлечь к ответственности журналистов, которые распространили недостоверную информацию о его задержании. «Некоторые СМИ в погоне за сенсацией пренебрегли проверкой информации и допустили распространение ложных сведений <...> Поэтому считаю правильным, если действия СМИ, обнародовавших несоответствующую действительности информацию, получат правовую оценку <...> Хочу добавить, что меня не арестовывали, подозреваемым по делу я не являюсь. Раскрытие деталей дела — прерогатива правоохранительных органов», — заявил Доронин. Кто получил иск? 19 ноября те же СМИ — «Деловая газета» и РБК — сообщили, что Артем Доронин подал иски о защите чести и репутации к четырем интернет-СМИ: «Утренний Юг» (ответчик — учредитель Павел Капустин), «Комсомольская правда — Кубань» (ответчик не указан), 93.RU (ответчик — главный редактор ООО «Сеть городских порталов» Анатолий Ефремов) и «Живая Кубань» (ответчик — руководитель редакции ТРК «Екатеринодар» Алексей Золин). «Указанные информационные интернет-порталы, включая их сотрудников, не выполнили требования закона, и не проверили должным образом распространяемую ими информацию, чем допустили диффамацию. Изложенные сведения фактически дестабилизируют и дискредитируют работу Доронина А.Э., как заместителя главы администрации города Краснодара», — говорится в исковом заявлении. Интересы вице-мэра представляет юрист Андрей Осташевский. Он рассказал, что в СМИ, которые написали о задержании и аресте Артема Доронина, направили претензии с требованием удалить не соответствующие действительности сведения. «Ряд СМИ согласились, что допустили нарушение, и убрали упоминания о задержании и аресте. В отношении тех, кто отказался, мы подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации», — объяснил Осташевский. Скорее всего, в ряд СМИ, которые согласились, что допустили нарушение, попал «Блокнот Краснодар». 15 ноября на сайте появилась публикация с заголовком «Меня не задерживали»: вице-мэр Краснодара опроверг свой арест». Журналисты сообщили, что получили письмо от Доронина с опровержением информации про его задержание.

Что написали об обысках СМИ, с которыми хочет судиться Доронин

«КП — Кубань». На сайте «Комсомолки» журналист Юга.ру нашел новость от 22 октября «Вице-мэра Краснодара Артема Доронина проверяют силовики за нецелевое расходование бюджета». В ней со ссылкой на очевидцев говорится, что утром «на Красной силовики задержали мужчину. Очевидцы сообщили, что повязали чиновника из администрации города. По некоторым данным, силовики опрашивают вице-мэра Краснодара Артема Доронина». Это исправленный текст. В кэшированной версии редакции удалось найти немного иную формулировку: «Утром 22 октября на Красной силовики задержали мужчину. Очевидцы сообщили, что повязали чиновника из администрации города. По некоторым данным, в руки сотрудникам отдела экономической безопасности попал 33-летний вице-мэр Краснодара Артем Доронин».

«Живая Кубань». Благодаря веб-архиву, удалось выяснить, что в день обысков интернет-портал выпустил новость с заголовком «Задержан вице-мэр Краснодара Артем Доронин». Журналисты со ссылкой на сайт 93.RU написали, что силовики проводят обыски в кабинете чиновника. Также «Живая Кубань» ссылается на Юга.ру: «Юга.ру сообщает, что Доронин арестован» [это неправда, — в новости Юга.ру не было фразы про задержание или арест, — прим. ред.]. Сейчас на сайте размещена исправленная версия: «Вице-мэра Краснодара Доронина навестили силовики». Там осталась ссылка на 93.RU, но уже нет упоминаний Юга.ру и про арест чиновника. Впрочем, в последующих новостях журналисты забыли исправить формулировку и продолжали писать «…был задержан вице-мэр Краснодара Артем Доронин».

«Утренний Юг». Накануне обысков, 21 октября, «Деловая газета.Юг» и РБК.Краснодар сообщили, что Артем Доронин подал в суд на «Утренний Юг» из-за вопроса, связанного со сборкой троллейбусов в краевом центре: на брифинге экс-мэра Краснодара журналистка Илона Грачевская обвинила Доронина в причастности к кипрским офшорам. Подробнее о ситуации Юга.ру писали в этом материале. Утром 22 октября «Утренний Юг» сообщил читателям об иске Доронина. Публикацию журналисты завершили следующей фразой: «Отдельно отметим, что через несколько часов после того, как редакция «Утреннего Юга» узнала про подачу Дорониным иска, стало известно о его задержании в администрации Краснодара и обысках в кабинете». Сама новость об обысках вышла под заголовком: «СМИ: у вице-мэра Краснодара прошли обыски». В ней журналисты ссылаются на 93.RU: «Издание 93.ru предполагает, что обыски могли пройти в связи с возбуждением против Доронина административного дела. Вице-мэр якобы подозревается в нарушении требований к охране водных объектов. По этой статье на чиновника может быть наложен штраф до 80 тысяч рублей». Также «Утренний Юг» указывает, что «предполагаемые обыски и задержание могут быть связаны со сборкой на базе МУП КТТУ «новых» троллейбусов». Редакции Юга.ру не удалось выяснить, исправлял ли портал публикацию, потому что данного сайта нет в веб-архиве. Сам же «Утренний Юг» опубликовал новость о втором иске Доронина к изданию и назвал действия чиновника «наступлением на свободу слова». «Мы считаем, что наша цель как средства массовой информации — сообщать нашим читателем всю имеющуюся у нас информацию о событии. При этом, мы всегда информируем, насколько эти сведения достоверны. В публикации, вызвавшей недовольство вице-мэра, мы указывали источники, из которых черпали данные. Более того мы ставили под сомнения поступающие новости об обыске в кабинете Доронина», — говорится в заявлении редакции.

93.RU. Еще одно интернет-СМИ, получившее письмо от Доронина и на которое он решил подать в суд, — портал 93.RU. Журналисты опубликовали 22 октября новость под заголовком: «В мэрии Краснодара проходят обыски в кабинете вице-мэра». Со ссылкой на телеграм-канал «ЮгаSapiens» они написали, что обыски проходят в кабинете заместителя главы города по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Артема Доронина. Информацию об обысках в мэрии порталу подтвердил источник. При этом в самом тексте ничего не говорится о возможном аресте или задержании вице-мэра.

© Скриншот новости 93.ru

Журналист Юга.ру обратился в редакцию 93.RU с просьбой прокомментировать эту ситуацию. «Могу сказать, что в нашем материале от 22 октября 2021 года нет ни слова о задержании и аресте Артема Доронина. Все остальные изложенные факты имеют подтверждение. Претензии Артема Доронина к 93.ру нам абсолютно не понятны», — рассказал шеф-редактор интернет-портала Виктор Дереза.