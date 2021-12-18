На Кубани назначили нового министра ТЭК и ЖКХ

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новым министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края стал Андрей Прошунин

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил нового министра ТЭК и ЖКХ. Им стал Андрей Прошунин, который с конца 2020 года занимал пост первого замминистра той же структуры.

Кто такой Андрей Прошунин?

Прошунину 51 год. Он закончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск и Кубанский государственный университет по направлению «Юриспруденция». 

С 1998 по 2011 год служил в органах внутренних дел. Позже работал в краевой администрации:

  • начальником управления экономики и целевых программ (ликвидировано);
  • замминистра, потом — и. о. министра и министром стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности;
  • замминистра промышленности и энергетики;
  • первым замминистра ТЭК и ЖКХ.

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В пресс-службе администрации края сообщили, что предыдущий министр ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко уволился по собственному желанию. На должность его назначили в ноябре прошлого года.

Юга.ру писали, что в мэрию Краснодара осенью и зимой несколько раз приходили с обысками. Так, в октябре правоохранители обыскали кабинет вице-мэра Артема Доронина. Позже в СМИ рассказали, что Доронин уволился, но в мэрии не подтвердили информацию. 30 ноября стало известно, что чиновник покинул пост.

3 декабря в мэрии прошли обыски, после которых силовики увезли на беседу вице-мэра Кирилла Мавриди. 9 декабря полицейские снова пришли в мэрию. Тогда ФСБ задержала за взятку замначальника дептранса Владимира Анфиногенова.

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