На Кубани назначили нового министра ТЭК и ЖКХ
Новым министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края стал Андрей Прошунин
17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил нового министра ТЭК и ЖКХ. Им стал Андрей Прошунин, который с конца 2020 года занимал пост первого замминистра той же структуры.
Кто такой Андрей Прошунин?
Прошунину 51 год. Он закончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск и Кубанский государственный университет по направлению «Юриспруденция».
С 1998 по 2011 год служил в органах внутренних дел. Позже работал в краевой администрации:
- начальником управления экономики и целевых программ (ликвидировано);
- замминистра, потом — и. о. министра и министром стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности;
- замминистра промышленности и энергетики;
- первым замминистра ТЭК и ЖКХ.
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В пресс-службе администрации края сообщили, что предыдущий министр ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко уволился по собственному желанию. На должность его назначили в ноябре прошлого года.
Юга.ру писали, что в мэрию Краснодара осенью и зимой несколько раз приходили с обысками. Так, в октябре правоохранители обыскали кабинет вице-мэра Артема Доронина. Позже в СМИ рассказали, что Доронин уволился, но в мэрии не подтвердили информацию. 30 ноября стало известно, что чиновник покинул пост.
3 декабря в мэрии прошли обыски, после которых силовики увезли на беседу вице-мэра Кирилла Мавриди. 9 декабря полицейские снова пришли в мэрию. Тогда ФСБ задержала за взятку замначальника дептранса Владимира Анфиногенова.