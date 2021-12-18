На Кубани назначили нового министра ТЭК и ЖКХ

Новым министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края стал Андрей Прошунин

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил нового министра ТЭК и ЖКХ. Им стал Андрей Прошунин, который с конца 2020 года занимал пост первого замминистра той же структуры.

Кто такой Андрей Прошунин?

Прошунину 51 год. Он закончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск и Кубанский государственный университет по направлению «Юриспруденция».

С 1998 по 2011 год служил в органах внутренних дел. Позже работал в краевой администрации: