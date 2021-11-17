Что ждет Краснодар при Алексеенко? Рассказываем, какие обещания дал новый мэр в первый рабочий день

17 ноября Андрей Алексеенко стал новым мэром Краснодара. Рассказываем, какие он дал обещания

Напомним, ранее Андрей Алексеенко занимал пост первого вице-губернатора Кубани. 21 октября его назначили исполняющим обязанности мэра Краснодара. А 17 ноября Алексеенко избрали мэром краевой столицы. Первый рабочий день для нового мэра выдался насыщенным. Он намерен провести в городе большую работу и уже дал несколько обещаний. Рассказываем, каких.

Разгрузить дороги и убрать транзитный транспорт из Краснодара Разгрузку городских дорог от большегрузов Алексеенко назвал одной из приоритетных задач на посту главы Краснодара. Он отметил, что эта работа уже реализуется. При поддержке региональных властей заключили работу с Росавтодором о проектировании и строительстве недостающей части обхода Краснодара — это соединение двух федеральных автомобильных дорог: Краснодар — Темрюк и Краснодар — Новороссийск. Полностью замкнется кольцо вокруг города с южной стороны и большое количество транзитного транспорта не будет загружать улицы города. Алексеенко добавил, что в 2022 году вместе с реконструкцией участка федеральной трассы «Дон» в границах Краснодара появятся новые дорожные развязки.

Запуск городской электрички Алексеенко заявил, что Краснодар должен стать пилотным городом в реализации поручения Путина о городских электричках. Напомним, о таком проекте заговорили еще в 2014 году. Тогда сообщалось, что проектом займется ОАО «Кубань Экспресс-Пригород». Затем в 2019 году запуск электрички в городе обсуждал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Тогда Кондратьев показал даже карту проекта. Планировалось, что проект реализуют в три этапа: Первый этап свяжет станицу Новотитаровскую и Северский район между собой и с центром Краснодара, а также северную часть города с восточной.

Второй этап свяжет центр Краснодара (Краснодар-I) со станицей Динской. На вокзале можно будет пересесть на первую линию.

Третий этап свяжет пригородным скоростным ж/д сообщением центр (Краснодар-I) и аэропорт с Усть-Лабинским районом. Вокзал станет пересадочным узлом для всех трех линий. О еще одной городской электричке сообщили в сентябре 2021 года. Её хотят пустить в новый микрорайон, который планируют построить возле поселка Знаменского. Алексеенко писал в своем инстаграме, что на северо-востоке Краснодара хотят создать шесть станций городской электрички, а вокруг них сформировать пересадочные узлы. К ним должны подойти линии скоростного трамвая и другие виды общественного транспорта. Сейчас Алексеенко хочет провести полную модернизацию общественного транспорт, в частности, с использованием железнодорожной инфраструктуры. Он отметил, что недавно президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос использования ж/д веток для городских перевозок. Новый мэр считает, что Краснодару важно стать пилотным городом в этом проекте. «Этот вопрос прорабатывался достаточно давно с РЖД, есть наработки по использованию железнодорожной инфраструктуры для городских пассажирских перевозок. Мало просто поменять старые трамваи на новые, а маршрутки на новые автобусы. Необходимо комплексно решить эту проблему, обеспечить доступность любого микрорайона Краснодара от центра не более чем за 30 минут. Это может быть городская электричка, сеть линий скоростного трамвая, новые виды «зеленого» транспорта — электробусы», — добавил Андрей Алексеенко.