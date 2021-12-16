Краснодарские депутаты согласовали нового первого вице-мэра Краснодара и начальника управления торговли

Краснодарский край

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  • Администрация Краснодара © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Администрация Краснодара © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

16 декабря депутаты гордумы поддержали кандидатуру Максима Слюсарева на должность первого зама мэра и Елены Кочегаровой — на пост начальника управления торговли Краснодара.

Начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев представил кандидатуры Максима Слюсарева и Елены Кочегаровой на должности в структуре администрации города. На пост первого вице-мэра депутаты согласовали Максима Слюсарева. Ранее исполняющим обязанности первого вице-мэра был Дмитрий Логвиненко. Кандидатуру Елены Кочегаровой согласовали на должность начальника управления торговли Краснодара. Исполняющим обязанности начальника управления торговли и бытового обслуживания населения был Виталий Жадан.

Кто такой Максим Слюсарев. В 1998 году он окончил Московский государственный университет коммерции. С 2016 года Слюсарев был советником губернатора Краснодарского края, а до этого проходил службу в ВС РФ. В 2021 году он окончил Кубанский госуниверситет по специальности «Экономика».

  • Максим Слюсарев © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    Максим Слюсарев © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Кто такая Елена Кочегарова. В 2006 году она окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция». С 2007 года по 2010 год Кочегарова работала  в государственном учреждении Краснодарского края «Центр по лицензированию, взаимодействию с контролирующими органами и хозяйствующими субъектами потребительского рынка». Затем она перешла на работу с структуру департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя в крае. Занимала различные должности, в том числе заместителя руководителя.

  • Елена Кочегарова © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    Елена Кочегарова © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ранее Юга.ру писали, что в администрацию Краснодара осенью и зимой несколько раз приходили силовики с обысками. 

Так, в мэрии прошли обыски, после которых силовики увезли на беседу вице-мэра Кирилла Мавриди. В октябре правоохранители обыскали кабинет вице-мэра Артема Доронина. Позже в СМИ рассказали, что Доронин уволился, но в мэрии не подтвердили информацию. 30 ноября стало известно, что чиновник покинул пост.

9 декабря полицейские снова пришли в мэрию. Источник в силовых структурах подтвердил изданию РБК, что задержали замдиректора дептранса, начальника отдела организации перевозок Владимира Анфиногенова. 

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