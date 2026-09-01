С 1 октября в Краснодарском крае плата за коммунальные услуги вырастет почти на 10%
Осенью второй раз за год пройдет индексация тарифов ЖКХ
25 ноября 2025 года Правительство РФ опубликовало распоряжение о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги в 2026 году.
Напомним, первый раз в 2026 году стоимость жилищно-коммунальных услуг подняли 1 января. Тогда тариф увеличился на 1,7% во всех регионах.
Следующее повышение ожидается 1 октября, однако для всех субъектов оно будет разным. Власти установили лимит от 8% до 22% — это значит, что повышение не должно превышать указанных цифр.
Осторожно, 2026-й:
Так, в Краснодарском крае тариф может максимально вырасти на 9,6%, в Ростовской области — на 9,8%. Сильнее всего стоимость услуг может подняться в Дагестане — до 19,7% и в Ставропольском крае — до 22%.
Однако точный процент подорожания установят местные власти. Показатель будет зависеть от состояния инфраструктуры и статистики повышения стоимости за последние годы.
Отметим, что дважды в год стоимость коммунальных услуг в стране повышали только в 2022 году.
Как писали Юга.ру, в июне жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке.