ФСБ задержала за взятку замначальника дептранса Краснодара и его подчиненного

СМИ сообщили, что замначальника дептранса Краснодара и его подчиненного задержали при передаче взятки

Напомним, 9 декабря силовики приехали с обысками в дептранс Краснодара. В соцсетях предположили, что за взятку задержали замначальника департамента и его подчиненного.

Позже анонимный источник в силовых структурах подтвердил РБК, задержание замдиректора дептранса, начальника отдела организации перевозок Владимира Анфиногенова. В мэрии ситуацию не стали комментировать.

Затем РБК 9 декабря сообщил со ссылкой на источник, что операцию по задержанию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с представителями УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным издания, Анфиногенова проверяют на причастность к получению взятки в размере 200 тыс. рублей от представителя краснодарского перевозчика.

10 декабря журналист Юга.ру обратилась за комментарием в пресс-службу УФСБ Кубани. Там ответили, что такой информации нет.