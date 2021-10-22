В мэрии Краснодара проходят обыски

Эту информацию Юга.ру подтвердил источник в мэрии. Редакции сообщили, что Доронина вывели из здания администрации Краснодара «люди в камуфляже».

22 октября в телеграм-канале «ЮгаSapiens» написали, что в кабинете замглавы Краснодара Артема Доронина идут обыски. Он курирует вопросы транспорта и дорожного хозяйства.

Кто такой Артем Доронин?

В 2013 году Доронин стал работать в отделе комплексных проверок управления муниципального контроля администрации Краснодара. В 2015–2016 годах работал в отделе контроля за исполнением законодательства на транспорте управления пассажирских перевозок краевого департамента транспорта.

В июле 2016 года Доронина назначили помощником министра транспорта Кубани, а в апреле 2017 года — директором департамента транспорта и организации дорожного движения администрации Краснодара. С февраля 2018 года Доронин занимает должность вице-мэра города и координирует работу по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.