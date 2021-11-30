Артем Доронин уволился с поста вице-мэра Краснодара

Напомним, 28 ноября СМИ сообщили, что вице-мэр Краснодара Артем Доронин собирается покинуть пост вице-мэра Краснодара. Портал «Живая Кубань», ссылаясь на свои источники, написал, что заявление вице-мэр подал еще 23 ноября.

Журналист Юга.ру 29 ноября связался с приемной чиновника, там информацию об увольнении не подтвердили, но и не опровергли. В администрации сказали, что Доронин находится в отпуске и на вопрос о его увольнении ответить не могут.

30 ноября из СМИ стало известно, что чиновник уволился по собственному желанию. Информацию о его уходе Юга.ру подтвердили в пресс-службе мэрии. О причинах его увольнения ничего неизвестно. Отметим, что с сайта администрации его уже убрали.