Артем Доронин уволился с поста вице-мэра Краснодара

Краснодарский край

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  • Артем Доронин © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    Артем Доронин © Фото пресс-службы администрации Краснодара

30 ноября стало официально известно, что Артем Доронин покинул пост вице-мэра Краснодара

Напомним, 28 ноября СМИ сообщили, что вице-мэр Краснодара Артем Доронин собирается покинуть пост вице-мэра Краснодара. Портал «Живая Кубань», ссылаясь на свои источники, написал, что заявление вице-мэр подал еще 23 ноября.

Журналист Юга.ру 29 ноября связался с приемной чиновника, там информацию об увольнении не подтвердили, но и не опровергли. В администрации сказали, что Доронин находится в отпуске и на вопрос о его увольнении ответить не могут.

30 ноября из СМИ стало известно, что чиновник уволился по собственному желанию. Информацию о его уходе Юга.ру подтвердили в пресс-службе мэрии. О причинах его увольнения ничего неизвестно. Отметим, что с сайта администрации его уже убрали.

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Заместителем мэра Краснодара Артем Доронин являлся с февраля 2018 года. Он курировал вопросы транспортной сферы.

Этой осенью Юга.ру несколько раз писали про бывшего вице-мэра. Инфоповоды были связаны с судами. В октябре Доронин подал в суд на краснодарскую журналистку из-за обвинения в причастности к кипрским офшорам. Затем стало известно, что вице-мэр подал в суд на несколько кубанских изданий из-за новостей про его задержание. А 23 ноября на сайте Первомайского районного суда появилась информация о рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении Доронина.

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