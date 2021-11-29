СМИ написали об уходе с поста вице-мэра Краснодара Артема Доронина. Так ли это?

28 ноября в СМИ появилась информация о том, что заместитель мэра Краснодара Артем Доронин покинет свой пост. В мэрии эту информацию не подтвердили, но и не опровергли

С чего все началось. 28 ноября интернет-портал «Живая Кубань», ссылаясь на свои источники, в утвердительной форме сообщил, что Доронин, курирующий вопросы транспорта и дорожного хозяйства в администрации Краснодара, покинул свой пост. Заявление вице-мэр написал еще 23 ноября, сообщает издание.

В тот же день краснодарский активист Мирослав Валькович в своем телеграм-канале также сообщил, что чиновник покинул администрацию Краснодара. Действительно ли это так? На сайте мэрии Артем Доронин на момент публикации этой новости числится заместителем мэра Краснодара по вопросам транспорта и дорожного хозяйства. В приемной чиновника журналисту Юга.ру не подтвердили и не опровергли сообщения СМИ. Там отметили, что «Доронин сейчас находится в отпуске». На просьбу уточнить, покинет ли он пост после отпуска, журналисту ответили, что «не могут точно ответить на этот вопрос». «Артем Доронин в отпуске, пост свой не покидал», — сообщили Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.

Кто такой Артем Доронин. Он родился 4 ноября в городе Абакане в Красноярском крае. В 2012 году окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма по направлению подготовки «менеджер организации». В 2013 году Доронин поступил на муниципальную службу. Он трудился в отделе комплексных проверок управления муниципального контроля мэрии Краснодара. С 2015 по 2016 год чиновник проходил государственную гражданскую службу в отделе контроля за исполнением законодательства на транспорте управления пассажирских перевозок краевого департамента транспорта. В 2016 году его назначили помощником министра транспорта и дорожного хозяйства края. В 2017 году получил второе высшее образование по направлению «юриспруденция». В том же году работал директором городского департамента транспорта и организации дорожного движения. С февраля 2018 года он являлся заместителем мэра Краснодара, курировал вопросы транспортной сферы.

Чем запомнился Доронин. Осенью 2021 года имя чиновника трижды фигурировало в новостях рядом со словом «суд». В октябре Доронин подал в суд на краснодарскую журналистку из-за обвинения в причастности к кипрским офшорам. Потом появилась информация, что вице-мэр подал в суд на кубанские СМИ из-за сообщений про его задержание. Это случилось на фоне проведения обысков сотрудниками правоохранительных органов в администрации города. Факт работы сотрудников МВД в здании мэрии Юга.ру подтвердил источник в самой администрации.