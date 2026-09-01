В Краснодаре стало меньше баров — за год их число сократилось на 10%

Краснодарский край

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  • © Фото Vladimir Chake, pexels.com
    © Фото Vladimir Chake, pexels.com

В Краснодаре и других городах-миллионниках сократилось число баров. На это влияет несколько факторов

1 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные 2ГИС сообщили, что в России сократилось число баров. 

Так, с августа 2025 года по август 2026 года количество заведений уменьшилось на 6%. Всего сейчас в городах-миллионниках 5,9 тыс. баров. 

В Краснодаре число заведений сократилось на 10% — их осталось всего 285. Также уменьшилось количество баров в Омске (на 7% до 101 места) и в Москве (на 14% до 1,9 тыс. мест). 

Ресторанный апокалипсис на Кубани::

По словам специалистов, бары закрываются из-за совокупности экономических и потребительских факторов. Среди них — снижение покупательной способности, рост аренды и расходов на зарплаты персоналу, а также снижение интереса к алкоголю. В Москве к этому добавляется перенасыщенность рынка.

Однако в некоторых мегаполисах число баров с августа 2025 года по август 2026-го выросло: в Челябинске — до 162 (на 8%), в Нижнем Новгороде — до 200 (на 5%), в Казани — до 233 (на 4%), в Перми — до 151 (на 3%).

Как писали Юга.ру, в июле краснодарский бар вошел в шорт-лист лучших в России в 2026 году.

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