В Краснодаре стало меньше баров — за год их число сократилось на 10%

В Краснодаре и других городах-миллионниках сократилось число баров. На это влияет несколько факторов

1 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные 2ГИС сообщили, что в России сократилось число баров.

Так, с августа 2025 года по август 2026 года количество заведений уменьшилось на 6%. Всего сейчас в городах-миллионниках 5,9 тыс. баров.

В Краснодаре число заведений сократилось на 10% — их осталось всего 285. Также уменьшилось количество баров в Омске (на 7% до 101 места) и в Москве (на 14% до 1,9 тыс. мест).