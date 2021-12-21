В мэрию Новороссийска на работу приняли чиновника, задержанного ранее за взятку

В администрацию Новороссийска приняли бывшего сотрудника, который попался на взятке в 400 тыс. рублей. Мужчина успел отбыть наказание и вернуться на работу, но в другое подразделение

Ранее Юга.ру писали, что в июне 2021 года в СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили о задержании сотрудника администрации Новороссийска — руководителя МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» Льва Иосифова. Его тогда подозревали в получении денег от подрядчика за принятие не полностью выполненного капремонта водопровода в Восточном районе. По данным следствия, он предложил директору организации подписать акты приемки за 400 тыс. рублей. Сумма самого контракта составляла 4 млн рублей.

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В итоге чиновника задержали силовики при получении денег. Видео с места задержания позже появилось в телеграм-канале «ЧП Новороссийск». На чиновника надели наручники и уложили его на землю. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество).

В Краснодарском краевом суде сообщили, что Иосифов получил 11 месяцев колонии общего режима. Спустя 7 месяцев в СМИ появилась информация, что Иосифов снова трудоустроен и снова — в администрацию Новороссийска. По данным «Нашей Газеты Новороссийск», теперь Лев Иосифов — специалист отдела благоустройства в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства».