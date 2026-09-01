Астрономы рассказали, ждать ли жителям России магнитные бури в сентябре

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Ученые опубликовали график магнитных бурь на первый месяц осени

1 сентября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала календарь магнитных бурь на первый месяц осени. 

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли. Она возникает, когда на Солнце случаются вспышки и выбросы плазмы. Поток заряженных частиц летит к Земле, сталкивается с ее магнитным полем, в результате чего оно начинает колебаться.

По данным специалистов, весь период ожидается спокойная геомагнитная обстановка, а магнитных бурь или возбужденного состояния магнитосферы не прогнозируется. 

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6 и 7 сентября, а также с 12 по 16 и с 24 по 25 сентября возможны небольшие повышения Kp-индекса — до трех и четырех баллов. Однако такие значения все равно указывают на спокойную обстановку. 

Kp-индекс — это показатель, который отражает глобальную возмущенность магнитного поля Земли и используется для оценки силы магнитных бурь. Всего в шкале 9 оценок, где 0 — это спокойная геомагнитная обстановка, а 9 — экстремальный шторм.

  • © Скриншот сайта xras.ru
    © Скриншот сайта xras.ru

Отметим, что прогноз лаборатории приблизительный, так как поведение Солнца может измениться в любой момент и его невозможно предугадать. Необходимо следить за информацией и прогнозами магнитных бурь, размещенными на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. 

Напомним, всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — средние, G3 — сильные, G4 — очень сильные, G5 — экстремальные. Считается, что они способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады давления.

Как писали Юга.ру, в феврале выпускник Краснодарского авиаучилища отправился в космос на корабле SpaceX Илона Маска.

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